Ny bok av Krasznahorkai

László Krasznahorkai från Ungern

får årets Nobelpris i litteratur.

Hans nya bok handlar om Ungern.

Den kom just ut på svenska.

Boken heter

Ungerska nationens säkerhet:

en fjärilsjakt.

Boken är 170 sidor lång.

Krasznahorkai är känd

för att skriva svåra böcker

med mycket långa meningar.

Meningarna kan vara

flera sidor i boken.

Krasznahorkai föddes

i Ungern år 1954.

Han lämnade landet

år 1987.

Sedan dess har han bott

i flera länder.

Krasznahorkai är kritisk

till Ungerns ledare Viktor Orbán.

Han har sagt

att det är fruktansvärt

och mycket svårt i Ungern.

Det beror på politiken, säger han.

Orbáns politik är nationalistisk

och långt till höger.

Han är kritisk till EU.

På onsdagen får Krasznahorkai

Nobelpriset i Stockholm.

Priset är en medalj

och elva miljoner kronor.

Utdelningen går att se i SVT.

Sändningen börjar klockan 15.55.

Senare i veckan

ska han träffa elever

på biblioteket i Rinkeby.

Eleverna har jobbat

med hans texter.

8 SIDOR/TT