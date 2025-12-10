Kultur

Han tittar in i kameran. Han har glasögon och håller upp ena handen.

Författaren László Krasznahorkai. Foto: Claudio Bresciani/TT

Ny bok av Krasznahorkai

László Krasznahorkai från Ungern
får årets Nobelpris i litteratur.
Hans nya bok handlar om Ungern.
Den kom just ut på svenska.

Boken heter
Ungerska nationens säkerhet:
en fjärilsjakt.
Boken är 170 sidor lång.

Krasznahorkai är känd
för att skriva svåra böcker
med mycket långa meningar.
Meningarna kan vara
flera sidor i boken.

Krasznahorkai föddes
i Ungern år 1954.
Han lämnade landet
år 1987.
Sedan dess har han bott
i flera länder.

Krasznahorkai är kritisk
till Ungerns ledare Viktor Orbán.
Han har sagt
att det är fruktansvärt
och mycket svårt i Ungern.
Det beror på politiken, säger han.

Orbáns politik är nationalistisk
och långt till höger.
Han är kritisk till EU.

På onsdagen får Krasznahorkai
Nobelpriset i Stockholm.
Priset är en medalj
och elva miljoner kronor.
Utdelningen går att se i SVT.
Sändningen börjar klockan 15.55.

Senare i veckan
ska han träffa elever
på biblioteket i Rinkeby.
Eleverna har jobbat
med hans texter.

8 SIDOR/TT

10 december 2025

1 kommentar
  1. MILENA skriver:
    10 december, 2025 kl. 09:58

    FIN! Jag vet inte mycket om Viktor Orban-men kanske folk missförstå honom…stor grattis!🙂🤎

