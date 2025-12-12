Han träffade svenska elever

Författaren

László Krasznahorkai

från Ungern fick årets

Nobelpris i litteratur.

Fredagen den 12 december

träffade han svenska elever.

Det var elever från

skolor i Rinkeby

och Tensta i Stockholm.

Mötet var i Rinkeby bibliotek.

Under hösten har

ungefär 150 elever

läst texter av

László Krasznahorkai.

– Han skriver personligt

och jättebra.

Det sa Nisa Yavuz

från klass nio

i Enbacksskolan.

Krasznahorkai log stort

när han pratade med eleverna.

– Ni är hoppet, sa han.

Det är tradition att vinnaren

av priset i litteratur

kommer till Rinkeby.

Dario Fo från Italien

var först år 1997.

8 SIDOR/TT