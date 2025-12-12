Kultur
Författaren László Krasznahorkai pratar med elever i Rinkeby bibliotek i Stockholm. Foto:Christine Olsson/TT
Han träffade svenska elever
Författaren
László Krasznahorkai
från Ungern fick årets
Nobelpris i litteratur.
Fredagen den 12 december
träffade han svenska elever.
Det var elever från
skolor i Rinkeby
och Tensta i Stockholm.
Mötet var i Rinkeby bibliotek.
Under hösten har
ungefär 150 elever
läst texter av
László Krasznahorkai.
– Han skriver personligt
och jättebra.
Det sa Nisa Yavuz
från klass nio
i Enbacksskolan.
Krasznahorkai log stort
när han pratade med eleverna.
– Ni är hoppet, sa han.
Det är tradition att vinnaren
av priset i litteratur
kommer till Rinkeby.
Dario Fo från Italien
var först år 1997.
8 SIDOR/TT
12 december 2025
