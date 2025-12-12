Kultur

Han sitter vid ett bord. Eleverna sitter runt honom. Han ler.

Författaren László Krasznahorkai pratar med elever i Rinkeby bibliotek i Stockholm. Foto:Christine Olsson/TT

Han träffade svenska elever

Författaren
László Krasznahorkai
från Ungern fick årets
Nobelpris i litteratur.

Fredagen den 12 december
träffade han svenska elever.
Det var elever från
skolor i Rinkeby
och Tensta i Stockholm.
Mötet var i Rinkeby bibliotek.

Under hösten har
ungefär 150 elever
läst texter av
László Krasznahorkai.

– Han skriver personligt
och jättebra.

Det sa Nisa Yavuz
från klass nio
i Enbacksskolan.

Krasznahorkai log stort
när han pratade med eleverna.

– Ni är hoppet, sa han.

Det är tradition att vinnaren
av priset i litteratur
kommer till Rinkeby.
Dario Fo från Italien
var först år 1997.

8 SIDOR/TT

12 december 2025

  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    12 december, 2025 kl. 14:25

    🙂😊💛💙

