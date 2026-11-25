USAs ledare Donald Trump

har hjälpt en viktig chef

att få tillbaka sitt jobb

på det stora företaget Nvidia.

Det var fel av Trump,

tycker experter.

Den 12 november

blev Jensen Huang

tvingad att sluta

som chef för Nvidia.

Gruppen som styr företaget

bestämde det.

Men efter det har flera personer

försökt få gruppen att ändra sig.

En av dem är USAs ledare

Donald Trump.

Och nyligen fick Jensen Huang

komma tillbaka som chef.

Experter tycker att det är fel

när mäktiga politiker som Trump

försöker bestämma över

hur företag styrs.

– Det här gör att folk

slutar lita på politiker,

säger Louise Brown

som är expert på fusk.

Dessutom äger Donald Trump

själv aktier i Nvidia.

Det betyder att han

tjänar pengar på företaget.

8 SIDOR/TT