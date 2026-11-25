Donald Trump hjälpte chef
USAs ledare Donald Trump
har hjälpt en viktig chef
att få tillbaka sitt jobb
på det stora företaget Nvidia.
Det var fel av Trump,
tycker experter.
Den 12 november
blev Jensen Huang
tvingad att sluta
som chef för Nvidia.
Gruppen som styr företaget
bestämde det.
Men efter det har flera personer
försökt få gruppen att ändra sig.
En av dem är USAs ledare
Donald Trump.
Och nyligen fick Jensen Huang
komma tillbaka som chef.
Experter tycker att det är fel
när mäktiga politiker som Trump
försöker bestämma över
hur företag styrs.
– Det här gör att folk
slutar lita på politiker,
säger Louise Brown
som är expert på fusk.
Dessutom äger Donald Trump
själv aktier i Nvidia.
Det betyder att han
tjänar pengar på företaget.
8 SIDOR/TT
- Nvidia är ett
amerikanskt företag.
Det är ett av företagen
som är värt mest pengar
i hela världen.
- Nvidia gör viktiga delar
till datorer och teknik.
Delarna kallas chip.
Många företag
för AI och datorspel
behöver sådana chip.
- Jensen Huang var med
och startade företaget
för över 30 år sedan.
Han har varit chef där hela tiden.
- Tidigare i höst blev det känt
att Jensen Huang har varit
otrogen mot sin fru
med flera olika kvinnor.
Det var därför han blev
tvingad att sluta.
- En av kvinnorna
kan vara spion åt Kina.
Därför säger folk
att Jensen Huang kan vara
en risk för USAs säkerhet.
- Men Donald Trump
och hans regering
säger att Jensen Huang
inte är en risk för säkerheten.
Jag tycker att nyheter är bra faktist,
😍🙂🤠😎
hela världen vet att Trump är galen, man kan aldrig lita på honom 😠
Kan man bara kicka Donald Trump😡
😡😭🙅♂️
Ja hela världen tycker att han är galen😱🐖
Ja vad gör inte en president för pengar.
Korruption är att egenintresse går före moral och konsekvens tänkande. Finns kille Trump, med så många kriminella ”vänner”.
Hjälpte chef! Nä det kallas att se över sina investeringar och egenintresse. Rent moraliskt, är det ett skämt.