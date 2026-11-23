Chef är tillbaka
Jensen Huang blev tvingad
att sluta som chef
för företaget Nvidia.
Men nu är han tillbaka.
Han fick sluta
för ungefär två veckor sedan.
Han hade varit
otrogen mot sin fru
med flera andra kvinnor.
En av kvinnorna
kan vara spion åt Kina.
Nu får han komma
tillbaka som chef.
Gruppen som styr Nvidia
har ändrat sig.
De säger att Jensen Huang
är rätt person att leda företaget.
Regeringen i USA
har tyckt att Huang
ska få komma tillbaka.
USAs president Donald Trump
tycker att det är bra att
Jensen Huang är tillbaka.
Trump säger att det
inte finns bevis för att
Huang gjort något brott.
Nu när Huang
är tillbaka går det bättre
för företaget på börsen.
Deras aktier blir mer värda.
Många svenskar har aktier i Nvidia.
De äger en del av företaget.
Nvidia är ett amerikanskt företag.
Det är ett av företagen
som är värda mest pengar
i hela världen.
Nvidia gör viktiga delar
till datorer och teknik.
Delarna kallas chip.
Många företag
för AI och datorspel
behöver sådana chip.
8 SIDOR/TT
0 kommentarer
Inga kommentarer.