Jensen Huang blev tvingad

att sluta som chef

för företaget Nvidia.

Men nu är han tillbaka.

Han fick sluta

för ungefär två veckor sedan.

Han hade varit

otrogen mot sin fru

med flera andra kvinnor.

En av kvinnorna

kan vara spion åt Kina.

Nu får han komma

tillbaka som chef.

Gruppen som styr Nvidia

har ändrat sig.

De säger att Jensen Huang

är rätt person att leda företaget.

Regeringen i USA

har tyckt att Huang

ska få komma tillbaka.

USAs president Donald Trump

tycker att det är bra att

Jensen Huang är tillbaka.

Trump säger att det

inte finns bevis för att

Huang gjort något brott.

Nu när Huang

är tillbaka går det bättre

för företaget på börsen.

Deras aktier blir mer värda.

Många svenskar har aktier i Nvidia.

De äger en del av företaget.

Nvidia är ett amerikanskt företag.

Det är ett av företagen

som är värda mest pengar

i hela världen.

Nvidia gör viktiga delar

till datorer och teknik.

Delarna kallas chip.

Många företag

för AI och datorspel

behöver sådana chip.

8 SIDOR/TT