Nederländernas låt vann

Nederländerna vann

Eurovision song contest i lördags.

Duncan Laurence med låten Arcade

fick flest poäng.

Det hade många tippat.

Men tävlingen blev ovanligt spännande.

När experterna från alla länder

hade röstat var Sverige i ledningen.

De gillade John Lundviks låt

Too late for love.

Men när tittarnas poäng kom

förändrades allt.

Då gick Nederländerna upp

i ledningen och vann.

Sverige fick inte alls lika

många poäng och åkte ner

till sjätte plats.

Men John Lundvik var ändå glad.

– Jag är jättenöjd med min låt ikväll.

Jag känner mig som en vinnare,

sade John Lundvik.

Norge fick allra flest

röster från publiken.

De slutade på en femteplats.

Omkring 200 miljoner människor

såg finalen i Eurovision.

Den sändes från Tel Aviv i Israel.

Nästa år ordnas tävlingen i Nederländerna.

Men John Lundvik kunde inte

bara känna sig som en vinnare.

Han har varit med

och skrivit Storbritanniens låt

som kom sist i tävlingen.

Här är låtarna som fick högst poäng.

1) Nederländerna, Duncan Laurence — Arcade: 492 poäng

2) Italien, Mahmood — Soldi: 465 poäng

3) Ryssland, Sergej Lazarev — Scream: 369 poäng

4) Schweiz, Luca Hänni — She got me: 360 poäng

5) Norge, Keiino — Spirit in the sky: 338 poäng

6) Sverige, John Lundvik — Too late for love: 332 poäng

7) Azerbajdzjan, Chingiz — Truth: 297 poäng

8) Nordmakedonien, Tamara Todevska — Proud: 295 poäng

9) Australien, Kate Miller-Heidke — Zero gravity: 285 poäng

10) Island, Hatari — Hatrid mun sigra: 234 poäng

