De fick pris av Victoria

Måndagen den 14 juli

fyllde Sveriges

kronprinsessa Victoria 48 år.

Många människor var på Öland

för att fira henne.

Hon firar sin födelsedag

där varje år.

Victoria delade ut sitt eget pris

till idrottarna David Åhman

och Jonatan Hellvig.

De vann guld i beachvolley

i OS förra året.

På kvällen var det

fest i Borgholms slottsruin.

Hela kungafamiljen var där.

Artisterna Lisa Nilsson,

Peter Jöback, Peg Parnevik,

Ida-Lova och Greczula sjöng.

Under konserten kunde

människor skicka in pengar

med appen Swish till Victorias fond.

Pengarna ska stötta

barn och unga

med funktionsnedsättning i Sverige.

Ungefär 1,7 miljoner kronor

skickade folk in tillsammans.

Victorias firande gick att se på SVT.

8 SIDOR/TT