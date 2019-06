Många filmer i sommar

Sommaren är en lugn tid

för många biografer.

Men det finns mycket

att titta på för den som

gillar film. Här är några tips.

Komedin Booksmart

kommer den 19 juni.

Två kvinnor som varit

duktiga studenter känner

att de borde festat mer.

Nu tar de igen allt de

missat på en enda kväll.

Skräckfilmen

Annabelle comes home

kommer den 26 juni.

Dockan Annabelle är

tillbaka igen.

Musikfilmen Yesterday

kommer den 28 juni.

Ingen i hela världen minns

den brittiska gruppen The Beatles.

Ingen utom Jack.

I filmen blir han känd med

deras låtar.

Nya filmen om Spiderman

kommer 3 juli.

5 juli kommer

den amerikanska filmen

Stockholm.

Den handlar om den verkliga

händelsen när banken

på Norrmalmstorg i Stockholm

rånades.

Ethan Hawkes spelar

bankrånaren.

10 juli kommer den

svenska skräckfilmen

Midsommar.

17 juli kommer

filmen Lejonkungen.

Det är en ny variant

av den gamla filmen.

16 augusti har

Quentin Tarantinos nya film

premiär. Den heter

Once upon a time in Hollywood.

23 augusti kommer en konsertfilm

med Aretha Franklin.

Den heter Amazing grace.

8 SIDOR/TT