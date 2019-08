Final i Funkisfestivalen

Funkisfestivalen

har funnits sedan år 2011.

Det är en melodifestival

för människor med

funktionsnedsättningar.

I år har 22 låtar

varit med och tävlat.

Tolv låtar gick till finalen

som är på måndag

i Stockholm.

Amanda Lindqvist

och Martin Stenberg

från Uppsala är med.

De sjunger låten

Aldrig ska jag sluta älska dig.

Elin Scherdin från Upplands Väsby

sjunger We’re not gonna take it.

Fredrik Johansson från Halmstad

sjunger The final countdown.

Och många fler.

Finalen börjar klockan 18.30

och är på Stockholm Waterfront.

Tobias Karlsson från Let’s Dance

och Niklas Hjelmvik från Mosaikteatern

är programledare.