De spelas mest utomlands

Sajten Spotify har

gjort en lista över

vilka svenska artister

som spelas mest i andra länder.

Hittills i år är det

låtar av gruppen Galantis

och Zara Larsson

som är mest populära.

Galantis är en grupp

med Christian Karlsson och

Linus Eklöw.

De gör elektronisk dansmusik.

De har gjort låten Lighter

tillsammans med artisterna

David Guetta och 5 Seconds of summer.

Det är den låt

av en svensk artist

som spelats mest utomlands i år.

Tvåa på listan är låten

You love who you love

av Zara Larsson.

Trea på listan är

artisten Benjamin Ingrosso

med låten Honey Boy.

Fyra är låten

Soldat – RMX av artisterna

Golfklubb, Pablo Paz, VC Barre och takenoelz.

Femma är låten Pachamama

av artisterna Elliphant och Luude.

Lyssna på låten Lighter på sajten Youtube

