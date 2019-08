Hans film kan vinna pris

Levan Akins film

And then we danced

tävlar för Sverige

om priset Oscar.

Det blev klart på onsdagen.

Filmen ska nu tävla

mot filmer från andra länder.

En jury ska välja ut

fyra av filmerna

som får vara med på

Oscarsgalan nästa år.

Levan Akins familj kommer

från landet Georgien.

Hans film är inspelad där.

Filmen handlar om

en man i en dansgrupp

som älskar en annan man.

I Georgien är det farligt

att vara homosexuell.

År 2013 attackerades

några personer som

gick i en parad

för homosexuellas rättigheter.

Levan Akins har sagt att han

tyckte att attacken var hemsk.

Därför ville han göra filmen.