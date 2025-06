I sommar kommer

många kända filmer på bio igen.

Den 25 juni kommer filmen F1: the movie.

Den handlar om sporten Formel 1.

Där tävlar de snabbaste bilarna.

Den 2 juli är dinosaurierna

i Jurassic world tillbaka på bio.

Den 11 juli kommer en ny film

om Stålmannen, Superman.

Den 18 juli kommer

den läskiga filmen

I know what you did last summer.

Den första filmen

var mycket populär

när den kom år 1997.

Från den 23 juli går det att se

filmen The fantastic four.

Det är den 37 filmen

med hjältarna från serien Marvel.

Den 1 augusti kommer

den gamla roliga filmen

The naked gun.

Skådespelarna Liam Neeson

och Pamela Anderson är med där.

Det kommer också flera andra

helt nya filmer på bio i sommar.

8 SIDOR