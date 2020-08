Han vann Funkisfestivalen

På måndagens kväll var det final

i Funkisfestivalen.

20 artister var med och tävlade.

Finalen gick att se direkt

på sajten Youtube.

Vinnare blev Alex Kron

från Halmstad.

Han sjöng låten

Always on my mind.

En låt som blev känd

med Elvis Presley.

Efteråt var Alex Kron

väldigt glad.

– Det känns underbart!

Musiken är allt för mig,

sade Alex Kron

i programmet på Youtube.

Om du vill se programmet

i efterhand så finns det här:

Funkisfestivalen

Funkisfestivalen

är en tävling i musik.

Det är personer med

funktionsnedsättningar

som sjunger.

Martin Hanberg/8 SIDOR