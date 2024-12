Margaux Flavet vann Idol

Hon var favorit att vinna

och så blev det.

Margaux Flavet är årets

vinnare av Idol.

Margaux Flavet tävlade mot

Joel Nordenberg och Minou Nilsson

i lördags.

Alla tre kommer från Stockholm.

Finalen var i två delar.

Margaux Flavet och

Joel Nordenberg gick vidare.

Margaux Flavet är 16 år.

Hon är den yngsta som

hittills har vunnit Idol.

Margaux Flavet sjöng först låten

At last av Etta James.

Sedan sjöng hon Håkan Hellströms låt

Det kommer aldrig vara över för mig.

Sist sjöng båda finalisterna

låten I’ll write your name across the sky.

Den har Jörgen Elofsson

skrivit speciellt för tävlingen.

Nu är det Margaux Flavets låt.

– Det känns helt otroligt.

Jag är så glad och tacksam

för allt stöd jag har fått,

sa Margaux Flavet

efter att hon hade vunnit.

8 SIDOR/TT

