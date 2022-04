Funkisfestivalen är igång

Daniel Ousbäck från Skövde med låten Änglahund

Sofia Stenkrona från Österåker med låten When can I see you again?

Ossi Lindqvist från Gävle med låten Älskade mamma

Niklas ”Sira” Rehn från Uppsala med låten Don´t stop believing

Anton Wallman och Niklas Martinsson från Haninge med låten Every minute

Karolina Bjärnlid från Halmstad med låten Sunday morning

Hilda Hanson från Linköping med låten Bättre

Filip Pettersson från Sigtuna med låten Popular

Tomas ”Mr Positive” Fogelholm från Sollentuna med låten Hemester istället för semester

Jennie Lind från Stockholm med låten Speechless

Robban Johnson från Upplands-Bro med låten Livets trädgård

Emma Halvarsson från Värmdö med låten Så vill stjärnorna