Abba på show i London

Den svenska gruppen Abba

har gjort ny musik.

Det blev känt i höstas.

På torsdagen startade

en stor show med deras musik

i staden London i Storbritannien.

Alla artisterna i Abba

kom till showen.

Men de var inte med i showen.

De var där för att se den.

I showen uppträder figurer

som liknar Abba.

Figurerna är gjorda med

teknik från datorer.

Showen heter Abba Voyage.

Publiken får höra både nya

och gamla låtar av Abba.

Showen har fått bra kritik

i tidningarna dagen efter.

Många tycker att det är härligt

att höra Abbas musik igen.

En del tidningar skriver att det

kändes nästan verkligt

att se figurerna på scenen.

Men andra tyckte att

det kändes trist att

inte se de verkliga personerna.

Showen kommer att gå att se

i London till maj nästa år.

Abba är ett av världens mest

kända band.

De var mest populära

under 1970 och 1980-talet.

De blev kända

efter att de vunnit tävlingen

Eurovision Song Contest.

De vann år 1974

med låten Waterloo.

Några av Abbas mest kända låtar

är Mamma Mia, Dancing Queen

och The winner takes it all.

