Metallica ger bort pengar

Nyligen spelade rockbandet

Metallica i Göteborg.

Efteråt gav gruppen bort

nästan en miljon kronor

till den svenska organisationen

Stadsmissionen.

Stadsmissionen hjälper

fattiga människor.

Metallica har länge

gett bort pengar

till olika organisationer i världen

som hjälper fattiga människor.

Bandet har en egen organisation

som samlar in och ger bort pengar.

Den heter All within my hands.

Det betyder ungefär Allt i mina händer.

Det är den organisationen

som ger pengarna

till Stadsmissionen.

Organisationen har funnits

sedan år 2017.

Även Metallicas fans

vill hjälpa fattiga.

Ungefär 40 personer

som tycker om bandet

har packat kassar

med saker till barn

i fattiga familjer i Göteborg.

– Vi är oerhört tacksamma för detta.

Sommarlovet är en extra tuff tid

för många fattiga familjer.

Det säger Lars Durfelt som är

chef för Stadsmissionen i Göteborg.

8 SIDOR/TT