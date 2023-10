Hiphop fyller 50 år

Hiphop är en sorts musik

som är mycket populär.

En del säger

att det har blivit

den mest populära

musiken i världen.

Men så var det inte

för 50 år sedan.

Det var då som hiphopen

började, tycker många.

Året var 1973.

Platsen var New York i USA.

Där fanns en man som

kallade sig för DJ Kool Herc.

Han spelade musik på fester.

Då kom han på något nytt.

Han hade en skivspelare

med plats för två LP-skivor.

Han spelade två skivor samtidigt.

Han växlade ljudet mellan dem

och skapade en rytm.

Dessutom drog han i skivorna,

fram och tillbaka,

för att göra rytmiska ljud.

Det kallas för scratch.

Han hade också en mikrofon

där han pratade i takt till musiken.

Det kallas för rap.

Nu var hiphopen född.

En helt ny sorts musik.

En av de första

artisterna i hiphop

var Grandmaster Flash.

Hans låt The message

är en av de mest kända

tidiga låtarna i hiphop.

I oktober kommer

Grandmaster Flash till Sverige.

Han ska spela på ett ställe

som heter Debaser Strand

i Stockholm den 21 oktober.

Det är gratis.

Det är en fest för att fira

att hiphopen fyller 50 år.

Grattis hiphopen!

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Grandmaster Flash and The Furious Five – The message: