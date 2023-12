Deras låt är populär

Tänd ett ljus med Triad

och Last christmas med Wham

är populära låtar

när det är jul i Sverige.

Det var de jullåtarna

kanalerna i radio spelade mest

i Sverige innan jul förra året.

Det visar en lista

från organisationen Stim.

Tänd ett ljus blev etta

av svenska låtarna.

Tvåa kom Mer jul

med Adolphson och Falk.

Peter Jöbacks låt

Jag kommer hem igen till jul

blev trea.

Last christmas med Wham

var etta av de utländska låtarna.

Tvåa var Fairytale of New York

med The Pogues och Kirsty MacColl.

På tredje plats kom

Driving home for christmas

med Chris Rea.

8 SIDOR/TT

