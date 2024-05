Kultur

Filmen Kingdom of the planet of the apes går på bio. Foto: 20th Century Studios

Ny film om Apornas planet

Lyssna Det finns många filmer

om Apornas planet.

År 1968 kom den första.

Den handlar om tre astronauter

som kraschar på en planet. På planeten är det

apor som styr.

Astronauterna blir

apornas fångar. Filmen blev mycket populär.

Sedan dess har det kommit

många fler filmer

om Apornas planet. Nu har det kommit en till.

Filmen Kingdom of the planet

of the apes går nu på bio. I den nya filmen

strider olika grupper

av apor mot varandra.

En liten grupp med människor

finns också på planeten. Chimpansen Noa och flickan Mae

börjar kämpa tillsammans

för att livet ska bli bättre. 8 SIDOR Dela på internet