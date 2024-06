Filmer många väntar på

Sommaren är kort

och ibland regnar den bort.

Då kan en film passa bra.

Här är tips på nya filmer

som kommer i sommar.

Det är filmer som kan bli

populära på bio.

• Horizon – An american saga chapter 1

Kevin Costner har gjort filmen

och spelar den stora rollen.

Filmen handlar om en vit man

som tar makten över området i USA

mellan Mississippi och Kalifornien.

Området kallas ibland vilda västern.

Det ska bli fyra filmer.

Den första har premiär den 28 juni.

Den andra kommer den 16 augusti.

• Fly me to the moon

Skådespelaren Channing Tatum

spelar en astronaut.

Scarlett Johansson

är också med i filmen.

Det är en komedi

om kärlek och rymden.

Filmen har premiär den 12 juli.

• Sommartider – filmen om Gyllene Tider

Det här är sommarens svenska film

som flest har pratat om.

Den handlar om

när sångaren Per Gessle

och de andra i gruppen Gyllene Tider

gjorde succé för 45 år sedan.

Valdemar Wahlbeck

och Lancelot Hedman Graaf

har de stora rollerna.

Filmen har premiär den 17 juli.

• Twisters

Skådespelarna Glen Powell

och Daisy Edgar-Jones jagar orkaner.

Filmen är en fortsättning

på en spännande film

om oväder från år 1996.

Den hette Twister.

Filmen Twisters

har premiär den 17 juli.

8 SIDOR/TT

Vad gillar du

att se på sommaren?

Skriv gärna en kommentar

och berätta om dina filmtips.