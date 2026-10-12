Snart är det dags för festival

i Rimbo i Uppland.

Den heter Mumikfestivalen.

Det blir teater, dans, musik

och mycket annat.

Många av de som uppträder

är från gruppen Mumik.

Den har funnits sedan år 2022.

I gruppen finns 35 personer

med olika funktionsnedsättningar.

Det kommer också gäster

som uppträder på festivalen.

Förra året var första gången

som festivalen hände.

Nu är det dags igen.

– Alla är pirriga.

Det kommer bli en fest.

Det säger ledaren

Elina Widnersson

till 8 Sidor.

Festivalen är 16 oktober

och 17 oktober.

Alla är välkomna.

Du får välja vad du betalar.

Men det lägsta priset är 100 kronor.

Då får du gå båda dagarna.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR