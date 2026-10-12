Kultur
Wille Prestor, Maria Melin och Linnea Karlsson i föreställningen Nox som går att se på festivalen Mumik. Foto: Mumik
Dags för festival i Rimbo
Snart är det dags för festival
i Rimbo i Uppland.
Den heter Mumikfestivalen.
Det blir teater, dans, musik
och mycket annat.
Många av de som uppträder
är från gruppen Mumik.
Den har funnits sedan år 2022.
I gruppen finns 35 personer
med olika funktionsnedsättningar.
Det kommer också gäster
som uppträder på festivalen.
Förra året var första gången
som festivalen hände.
Nu är det dags igen.
– Alla är pirriga.
Det kommer bli en fest.
Det säger ledaren
Elina Widnersson
till 8 Sidor.
Festivalen är 16 oktober
och 17 oktober.
Alla är välkomna.
Du får välja vad du betalar.
Men det lägsta priset är 100 kronor.
Då får du gå båda dagarna.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
12 oktober 2026
omg måste gå altså🥳🥳🥳