Festivaler i sommar

I Sverige finns det

många som gillar hårdrock.

Det är tydligt den här veckan.

Då börjar festivalen

Sweden rock festival

i Sölvesborg i Blekinge.

Det är en av Sveriges

mest populära festivaler.

Folk från hela landet

åker dit för att se och höra

grupper som spelar hårdrock.

Varje sommar är det

många olika festivaler

med musik i Sverige.

8 Sidor tipsar om åtta festivaler

som du kan gå på.

• Sweden rock festival

är i Sölvesborg

från den 5 juni till den 8 juni.

Några av årets artister

är Judas Priest, Alice Cooper,

Black Crowes, Megadeth

och The Hives.

• Rosendal garden party

är i Stockholm

från den 14 juni till den 16 juni.

Refused, M.I.A., Massive Attack,

Cardigans och Grace Jones

är några av artisterna.

• Skellefteå summertime

är i Skellefteå

från den 27 juni till den 30 juni.

Jessie J, Molly Sandén,

Hooja, Lisa Ajax och Måns Zelmerlöw

är några av artisterna.

• Kirunafestivalen är i Kiruna,

samma helg som

festivalen i Skellefteå.

Några av artisterna är Carola,

Molly Hammar, Elov och Beny,

Aqua och Norlie och KKV.

• Storsjöyran är i Östersund

från den 26 juli till den 28 juli.

Zara Larsson, Lars Winnerbäck,

Darin, Loreen och The Wannadies

är några av artisterna.

• Urkult är vid Nämforsen

i Ångermanland från

den 1 augusti till den 3 augusti.

Några av artisterna är Stina Wollter,

Johan Airijoki, Glesbygd’n,

Baskery och Akabu Queens.

• Way out west är i Göteborg

från den 8 augusti till den 10 augusti.

Queens of the stone age,

PJ Harvey, Pulp, Benjamin Ingrosso

och Air är några av artisterna.

• Malmöfestivalen är i Malmö

från den 9 augusti till den 16 augusti.

Festivalen är gratis.

Några av årets artister

är Youssou N’Dour, Watain,

Cherrie, Carola och Streaplers.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR