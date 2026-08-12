Zara Larsson i Göteborg

Artisten Zara Larsson

är på en stor turné i världen.

Hon spelar i länder

som Kanada, Tyskland,

Brasilien och Japan.

Nyligen spelade hon

på festivalen Lollapalooza

i Chicago i USA.

Det är en av världens

största festivaler.

Det var fullt av folk

som lyssnade.

Zara Larsson säger att det är

den största publik

som hon någonsin spelat för.

Nu är det också dags

för turnéns enda konsert

i Sverige.

Det är på festivalen

Way out west i Göteborg.

Festivalen är från den 13 augusti

till den 15 augusti.

Zara Larsson spelar den 13 augusti.

Då får publiken höra

hennes populära låtar.

Lush life

Midnight sun

Ain’t my fault

Andra artister som spelar

på festivalen är till exempel

The Cure, Nick Cave,

Veronica Maggio

och Gorillaz.

8 SIDOR/TT