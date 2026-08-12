Kultur
Artisten Zara Larsson med sina dansare. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT
Zara Larsson i Göteborg
Artisten Zara Larsson
är på en stor turné i världen.
Hon spelar i länder
som Kanada, Tyskland,
Brasilien och Japan.
Nyligen spelade hon
på festivalen Lollapalooza
i Chicago i USA.
Det är en av världens
största festivaler.
Det var fullt av folk
som lyssnade.
Zara Larsson säger att det är
den största publik
som hon någonsin spelat för.
Nu är det också dags
för turnéns enda konsert
i Sverige.
Det är på festivalen
Way out west i Göteborg.
Festivalen är från den 13 augusti
till den 15 augusti.
Zara Larsson spelar den 13 augusti.
Då får publiken höra
hennes populära låtar.
- Lush life
- Midnight sun
- Ain’t my fault
Andra artister som spelar
på festivalen är till exempel
The Cure, Nick Cave,
Veronica Maggio
och Gorillaz.
8 SIDOR/TT
12 augusti 2026