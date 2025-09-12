Kultur
Per från gruppen Mumik tillsammans med Inga tvivel som läste saga. Foto: David Stavenow
Orkidé var en föreställning med dans. Foto: David Stavenow
Personerna som var med i teatern Så här slutar det att börja. Foto: David Stavenow
Gruppen Fractions spelade trumma. Foto: David Stavenow
Festival med dans
Nyligen var det en festival
i Rimbo i Uppland.
Den hette Mumikfestivalen.
Där var det teater, dans,
musik, konst och annan kultur.
Det var första gången
som festivalen ordnades.
Men det finns en plan
att ordna festivalen igen.
Det berättar festivalens
ledare Elina Widnersson
för Norrtelje tidning.
Mumik är en grupp
för vuxna personer med
funktionsnedsättningar.
De håller på med teater,
dans, musik, konst
och annan kultur.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
12 september 2025