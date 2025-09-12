Festival med dans

Nyligen var det en festival

i Rimbo i Uppland.

Den hette Mumikfestivalen.

Där var det teater, dans,

musik, konst och annan kultur.

Det var första gången

som festivalen ordnades.

Men det finns en plan

att ordna festivalen igen.

Det berättar festivalens

ledare Elina Widnersson

för Norrtelje tidning.

Mumik är en grupp

för vuxna personer med

funktionsnedsättningar.

De håller på med teater,

dans, musik, konst

och annan kultur.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR