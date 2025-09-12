Kultur

    Per från gruppen Mumik tillsammans med Inga tvivel som läste saga. Foto: David Stavenow

  • 250912_mumik4

    Orkidé var en föreställning med dans. Foto: David Stavenow

  • 250912_mumik3

    Orkidé var en föreställning med dans. Foto: David Stavenow

  • 250912_mumik1

    Personerna som var med i teatern Så här slutar det att börja. Foto: David Stavenow

  • 250912_mumik5

    Gruppen Fractions spelade trumma. Foto: David Stavenow

Festival med dans

Nyligen var det en festival
i Rimbo i Uppland.
Den hette Mumikfestivalen.

Där var det teater, dans,
musik, konst och annan kultur.
Det var första gången
som festivalen ordnades.

Men det finns en plan
att ordna festivalen igen.
Det berättar festivalens
ledare Elina Widnersson
för Norrtelje tidning.

Mumik är en grupp
för vuxna personer med
funktionsnedsättningar.
De håller på med teater,
dans, musik, konst
och annan kultur.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

12 september 2025

