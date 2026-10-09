Kultur
Konstnären Jens Galschiot bredvid sitt konstverk som ska föreställa Donald Trump som sitter på en persons axlar. Foto: Pascal Bastien/TT
Naken staty av Trump
Det finns en ny staty
i Europeiska Unionens riksdag,
EU-parlamentet.
Statyn är över två meter hög.
Den föreställer USAs ledare
Donald Trump.
Han har inga kläder på sig.
Det är en dansk konstnär
som har gjort statyn.
Konstnären heter Jens Galschiøt.
Han kallar statyn för
Den orange pesten.
För honom visar statyn
att USAs ledare är
ett hot mot politiken
för att rädda klimatet i världen.
– Trump förstör allt jag tror på,
säger Galschiøt till
kanalen CNN.
Den danska politikern
Per Clausen som jobbar i EU
bjöd in konstnären.
Clausen är med i partiet Enhedslisten.
Partiet är till vänster i politiken
och vill minska utsläppen
som gör klimatet varmare.
En grupp med flera
politiker från EUs riksdag
har sagt ja till konstverket.
Alla politiker i EU får ställa
ut konst i riksdagens byggnad.
Men konstverket får inte
göra någon arg eller ledsen.
8 SIDOR/TT
9 oktober 2026
det här är oakseltabelt och han sitter på ett barn
varför sitter han på ett barn?svara 8sidor annars kommer bloben och äter upp hemsidan
Varför sitter han på ett barns axlar??
8 sidor svara!
ahhh hell nahh
dude vad är det där😂😂😂
trump is fatass man och varför sitter haan på en barns axel🤢🤢
sitter han på ett barn😤
McDonald Trump e för sus🤠
alla hatar Donald trumpet😂😂
och 🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢
varför sitter han på ett ####### barn. Donald trumpet är en orange idiot.
varför i europa det ska va i usa ingen annan stans
W konstnär😎😎😎😎😎😎😎
konstig trumpet den e så tjock
är det inte konstig att ta kort på en naken donaltrumpi skini
Det är inte ett barn !!det en liten utsliten människa som tramp trycker ner .så gör han med alla människor.
Bara propaganda från de onda, som vill lägga skulden på honom,
Titta så sjuka de är. Och de förstår inte hur underligt de beter sig,
W staty hur mycket kostar den?
Nvm han sitter på ett barn det var inget.
varför sitter den stora apelsinen på ett barn
är barnet där på grund av att han var på epsteins ö?
tjena jag är 100 år
hur kan han vara så tjock? och varför sitter han på ett barns axlar? han är en stor sur appelsin!!! 😤
den är lite rolig men det skämmer ut trump😂😂😂😂
vi har skola just nu LOL
sitter han på ett barns axlar för att han är sån stor egoist?!?!?!?!?😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤
8 sidor,svara på FRÅGA’s fråga😠😠😠😠😠😠🤢🤢🤢🤢🤢
jag kände
varför sitter han på ett barn
dumbass😂
VAD ÄR DET DÄR😂
APELSIN STATYN
Du är en vuxen man, som kissar och bajsar på D Trump.
Du kan inte gömma dig för jag vet att det är du under alla dessa olika kommentarer.
Du är inte frisk någonstans.
Sök ett jobb istället. Sverige har ingen lust att försörja dig. Åk tillbaka till dina släktingar i Afrika.