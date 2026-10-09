Naken staty av Trump

Det finns en ny staty

i Europeiska Unionens riksdag,

EU-parlamentet.

Statyn är över två meter hög.

Den föreställer USAs ledare

Donald Trump.

Han har inga kläder på sig.

Det är en dansk konstnär

som har gjort statyn.

Konstnären heter Jens Galschiøt.

Han kallar statyn för

Den orange pesten.

För honom visar statyn

att USAs ledare är

ett hot mot politiken

för att rädda klimatet i världen.

– Trump förstör allt jag tror på,

säger Galschiøt till

kanalen CNN.

Den danska politikern

Per Clausen som jobbar i EU

bjöd in konstnären.

Clausen är med i partiet Enhedslisten.

Partiet är till vänster i politiken

och vill minska utsläppen

som gör klimatet varmare.

En grupp med flera

politiker från EUs riksdag

har sagt ja till konstverket.

Alla politiker i EU får ställa

ut konst i riksdagens byggnad.

Men konstverket får inte

göra någon arg eller ledsen.

8 SIDOR/TT