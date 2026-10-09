Kultur

En staty i guld där en stor naken kropp sitt på en pojkes axlar.

Konstnären Jens Galschiot bredvid sitt konstverk som ska föreställa Donald Trump som sitter på en persons axlar. Foto: Pascal Bastien/TT

Naken staty av Trump

Det finns en ny staty
i Europeiska Unionens riksdag,
EU-parlamentet.

Statyn är över två meter hög.
Den föreställer USAs ledare
Donald Trump.
Han har inga kläder på sig.

Det är en dansk konstnär
som har gjort statyn.
Konstnären heter Jens Galschiøt.
Han kallar statyn för
Den orange pesten.

För honom visar statyn
att USAs ledare är
ett hot mot politiken
för att rädda klimatet i världen.

– Trump förstör allt jag tror på,
säger Galschiøt till
kanalen CNN.

Den danska politikern
Per Clausen som jobbar i EU
bjöd in konstnären.

Clausen är med i partiet Enhedslisten.
Partiet är till vänster i politiken
och vill minska utsläppen
som gör klimatet varmare.

En grupp med flera
politiker från EUs riksdag
har sagt ja till konstverket.

Alla politiker i EU får ställa
ut konst i riksdagens byggnad.
Men konstverket får inte
göra någon arg eller ledsen.

8 SIDOR/TT

9 oktober 2026

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30 kommentarer
  1. Birak skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 09:04

    det här är oakseltabelt och han sitter på ett barn

    Svara
  2. en fråga skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 09:15

    varför sitter han på ett barn?svara 8sidor annars kommer bloben och äter upp hemsidan

    Svara
  3. Fråga skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 09:58

    Varför sitter han på ett barns axlar??
    8 sidor svara!

    Svara
  4. kanelbulle skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:17

    ahhh hell nahh
    dude vad är det där😂😂😂

    Svara
  5. Mammacita skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:38

    trump is fatass man och varför sitter haan på en barns axel🤢🤢

    Svara
  6. Noah lekstund skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:52

    sitter han på ett barn😤

    Svara
  7. Milos lekstund skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:54

    McDonald Trump e för sus🤠

    Svara
  8. Vidar skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:58

    alla hatar Donald trumpet😂😂
    och 🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢

    Svara
  9. noah lekstund och milo lekstund fan skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:58

    varför sitter han på ett ####### barn. Donald trumpet är en orange idiot.

    Svara
  10. Leon skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:01

    varför i europa det ska va i usa ingen annan stans

    Svara
  11. sigge skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:01

    W konstnär😎😎😎😎😎😎😎

    Svara
  12. leo sandberg skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:03

    konstig trumpet den e så tjock

    Svara
  13. kqhrnhd4tibg4n skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:04

    är det inte konstig att ta kort på en naken donaltrumpi skini

    Svara
  14. Mia skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:32

    Det är inte ett barn !!det en liten utsliten människa som tramp trycker ner .så gör han med alla människor.

    Svara
  15. Gunnel skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:37

    Bara propaganda från de onda, som vill lägga skulden på honom,
    Titta så sjuka de är. Och de förstår inte hur underligt de beter sig,

    Svara
  16. orange pesten hater skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:42

    W staty hur mycket kostar den?

    Svara
  17. orange pesten hater skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:44

    Nvm han sitter på ett barn det var inget.

    Svara
  18. jag är 100 år skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:44

    varför sitter den stora apelsinen på ett barn

    Svara
  19. orange pesten hater skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:45

    är barnet där på grund av att han var på epsteins ö?

    Svara
  20. orange pesten hater skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:45

    tjena jag är 100 år

    Svara
  21. assåååååååååååååååååååå skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:46

    hur kan han vara så tjock? och varför sitter han på ett barns axlar? han är en stor sur appelsin!!! 😤

    Svara
  22. d,esdiofhcvxdjhvguywesrfh skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:46

    den är lite rolig men det skämmer ut trump😂😂😂😂

    Svara
  23. orange pesten hater skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:47

    vi har skola just nu LOL

    Svara
  24. assåååååååååååååååååå skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:48

    sitter han på ett barns axlar för att han är sån stor egoist?!?!?!?!?😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤

    Svara
  25. faaaah skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 13:13

    8 sidor,svara på FRÅGA’s fråga😠😠😠😠😠😠🤢🤢🤢🤢🤢

    Svara
  26. Theo ggcfdhjhfcvbgf skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 13:29

    jag kände

    Svara
  27. bababoy skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 13:50

    varför sitter han på ett barn
    dumbass😂

    Svara
  28. Anonym skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 13:51

    VAD ÄR DET DÄR😂

    Svara
  29. din moder skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 14:03

    APELSIN STATYN

    Svara
  30. Heliga Birgitta skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 15:34

    Du är en vuxen man, som kissar och bajsar på D Trump.
    Du kan inte gömma dig för jag vet att det är du under alla dessa olika kommentarer.
    Du är inte frisk någonstans.
    Sök ett jobb istället. Sverige har ingen lust att försörja dig. Åk tillbaka till dina släktingar i Afrika.

    Svara
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