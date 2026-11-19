På torsdagen var det

ett ovanligt möte i Kina.

Ledarna för Kina,

USA och Ryssland träffades.

De har aldrig hänt

att alla tre varit

med på samma möte.

Mötet var i staden Shenzhen.

Ledarna satt runt

ett bord och pratade

i över en timme.

Efteråt berättade

de vad de kommit

överens om.

Det är fyra saker.

• De vill ändra

Förenta Nationerna, FN.

De säger att de vill

att FN ska bli bättre

på att ordna fred

och säkerhet i världen.

Men de säger inte

hur det ska gå till.

• De vill ha hårdare

regler för domstolar

som jobbar med brott

som händer i krig.

ICC är en sådan domstol.

Den har tidigare anklagat

Rysslands ledare

Vladimir Putin

för krigsbrott.

USAs ledare Donald Trump

är mycket kritisk mot ICC.

• De vill använda

mer olja och gas.

Det är bränslen som

gör klimatet varmare.

• De vill minska

riskerna med kärnvapen.

Alla tre länderna

har många kärnvapen.

Kinas ledare X Jinping

säger att det är viktigt

att de samarbetar.

– När världens

mäktigaste länder

kommer överens är det

fred i världen.

Men när de bråkar

blir det kaos, säger han.

Det är inte klart

om ledarna också

pratade om krigen

i Iran och Ukraina.

8 SIDOR