Det pratade ledarna om
På torsdagen var det
ett ovanligt möte i Kina.
Ledarna för Kina,
USA och Ryssland träffades.
De har aldrig hänt
att alla tre varit
med på samma möte.
Mötet var i staden Shenzhen.
Ledarna satt runt
ett bord och pratade
i över en timme.
Efteråt berättade
de vad de kommit
överens om.
Det är fyra saker.
• De vill ändra
Förenta Nationerna, FN.
De säger att de vill
att FN ska bli bättre
på att ordna fred
och säkerhet i världen.
Men de säger inte
hur det ska gå till.
• De vill ha hårdare
regler för domstolar
som jobbar med brott
som händer i krig.
ICC är en sådan domstol.
Den har tidigare anklagat
Rysslands ledare
Vladimir Putin
för krigsbrott.
USAs ledare Donald Trump
är mycket kritisk mot ICC.
• De vill använda
mer olja och gas.
Det är bränslen som
gör klimatet varmare.
• De vill minska
riskerna med kärnvapen.
Alla tre länderna
har många kärnvapen.
Kinas ledare X Jinping
säger att det är viktigt
att de samarbetar.
– När världens
mäktigaste länder
kommer överens är det
fred i världen.
Men när de bråkar
blir det kaos, säger han.
Det är inte klart
om ledarna också
pratade om krigen
i Iran och Ukraina.
8 SIDOR
ledare X Jinping är väldigt smart och han är en enda person som vill ha fred i världen men Israel och USA gör kaos för oss alla
Han är inte smart. Kommunist Kina. Dåligt land. Diktatur.
Har du varit i Kina? Eller tror du bara på historierna som västerländska medier hittar på? Kina erbjuder nu visumfri inresa i 30 dagar. Du kan åka dit själv och se hur det faktiskt är.
Hoppas inte bli krig eftersom Nordkorea kan bränna hela världen.
Man kan hoppas de pratar fred. Ja tycker alla ska prata fred med putin. Eu länder åka å prata med putin att det får va nog med krig .
Vi ska inte lägga oss i va de säger å va de gör. Vi har inte med att göra.