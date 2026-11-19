Ledarna för USA, Kina

och Ryssland har möte

i Kina i dag.

Det är mycket ovanligt.

Ledarna har aldrig

träffats på det här

sättet tidigare.

Mötet ska vara på

ett lyxigt hotell

i staden Shenzhen.

Det skulle börja

klockan 07.30 i dag.

Men det är försenat.

De tre länderna

har mycket makt.

Därför oroar mötet

vissa politiker i Europa.

– Det är inte bra

om mäktiga länder

tänker att de ska

bestämma hur världen

ska styras.

Det säger Maria Malmer Stenergard

till Sveriges Radio.

Hon är Sveriges utrikesminister.

Kina säger att ledarna

ska prata om freden i världen.

USA har sagt att de vill

prata om kriget i Iran

och hur viktiga länder

kan minska sina kärnvapen.

Länderna ska kanske

prata om kriget

i Ukraina också.

De tre ledarna är

Xi Jinping från Kina

Donald Trump från USA

Vladimir Putin från Ryssland.

8 SIDOR