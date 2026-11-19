Ovanligt möte i dag
Ledarna för USA, Kina
och Ryssland har möte
i Kina i dag.
Det är mycket ovanligt.
Ledarna har aldrig
träffats på det här
sättet tidigare.
Mötet ska vara på
ett lyxigt hotell
i staden Shenzhen.
Det skulle börja
klockan 07.30 i dag.
Men det är försenat.
De tre länderna
har mycket makt.
Därför oroar mötet
vissa politiker i Europa.
– Det är inte bra
om mäktiga länder
tänker att de ska
bestämma hur världen
ska styras.
Det säger Maria Malmer Stenergard
till Sveriges Radio.
Hon är Sveriges utrikesminister.
Kina säger att ledarna
ska prata om freden i världen.
USA har sagt att de vill
prata om kriget i Iran
och hur viktiga länder
kan minska sina kärnvapen.
Länderna ska kanske
prata om kriget
i Ukraina också.
De tre ledarna är
- Xi Jinping från Kina
- Donald Trump från USA
- Vladimir Putin från Ryssland.
8 SIDOR
hej det kan vara dåligt
Ja det kan bli farligt
jag gillar inte trump
vi*
bring back joe biden
Han ar senil😀😃
Maktmässigt har Kina världens största ekonomi mätt i köpkraft och USA har världens största ekonomi mätt i dollar. Rysslands ekonomi är liten, men man har ungefär lika mycket kärnvapen som USA. Kina har däremot lite med kärnvapen. Men det är nog Trumps handelstullar som man mest ska diskutera.
jaaaa det kan bli farligt jaaaaaaa detvär jättebra😃😃
Jag hoppas att alla länder får bestämma själva över sina egna länder och att inget land blir styrt av ett annat främmande land.
Jag tror intr det kommer funka bra överens tillsammans eller mot oss i europa.
trump är så äkllig
japp
🇪🇺 är irriterade över att de inte blev inbjudna. Jag skulle också bli sur om mina vänner träffades utan mig. Om 🇪🇺 inte vore så konfliktsökande kanske skulle gå på alla möten🤔🇪🇺 är som gruppens fyllo.
De borde prata om också politiken i USA om ice !!!!
fuck trump
dem kan dra åt helvete
inte säga så!!! play fyyy
De är tre länder totalitär diktatura länder
Alla muslimska länder är diktaturer. Många lögnare här.
Nyligen Din uppdatering var väldigt dålig. Jag förstår inte var ljuden är eller hur man spårar dem!?