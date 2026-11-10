Brand dömd för våldtäkt
Komikern Russell Brand
från Storbritannien
döms till tio år i fängelse
för en våldtäkt
och tre andra sexbrott.
Brotten hände mellan
åren 2004 och 2009.
Brand var anklagad
för brott mot sex kvinnor
mellan åren 1999 och 2009.
Men bevisen räckte inte
till att döma honom för alla
brotten han var anklagad för.
Russell Brand är en känd
person i Storbritannien.
Han har varit komiker
och programledare.
Det har länge funnits rykten
om att Brand har gjort
dåliga saker mot kvinnor.
Två andra kvinnor har berättat
att Brand har våldtagit dem.
Nu undersöker poliserna det.
Poliserna tror att ännu fler kvinnor
kommer att berätta
om saker Brand har gjort.
Russell Brand flyttade
till USA för några år sedan.
Han började prata mycket om gud.
Han och hans fru brukar be
tillsammans i en podcast.
Russell Brand
säger att han är oskyldig.
8 SIDOR/TT
Låt Honom Gå Fri !
Ingen Rör Russell Brand
Visst Är Brott Från 1999 Preskriberat ?
ush, dåligt att såna kända personer ska begå våld täkter
Usch, att människor begår våldtäkter öht. Eller hur?
Lätt att peka finger. Och 3 st pekar tillbaka mot dig.