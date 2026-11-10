Brand dömd för våldtäkt

Komikern Russell Brand

från Storbritannien

döms till tio år i fängelse

för en våldtäkt

och tre andra sexbrott.

Brotten hände mellan

åren 2004 och 2009.

Brand var anklagad

för brott mot sex kvinnor

mellan åren 1999 och 2009.

Men bevisen räckte inte

till att döma honom för alla

brotten han var anklagad för.

Russell Brand är en känd

person i Storbritannien.

Han har varit komiker

och programledare.

Det har länge funnits rykten

om att Brand har gjort

dåliga saker mot kvinnor.

Två andra kvinnor har berättat

att Brand har våldtagit dem.

Nu undersöker poliserna det.

Poliserna tror att ännu fler kvinnor

kommer att berätta

om saker Brand har gjort.

Russell Brand flyttade

till USA för några år sedan.

Han började prata mycket om gud.

Han och hans fru brukar be

tillsammans i en podcast.

Russell Brand

säger att han är oskyldig.

8 SIDOR/TT