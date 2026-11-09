Man döms för våldtäkt på sjukhus

En tidigare sjuksköterska

döms till flera års fängelse

för våldtäkt mot

en svårt sjuk gammal kvinna.

Våldtäkten hände

på sjukhuset Ryhov

i Jönköping i augusti i år.

Kvinnan var mycket sjuk

och skulle dö.

Personal larmade poliserna

efter att de hade sett

sjuksköterskan inne hos patienten.

Då lämnade sjuksköterskan sjukhuset.

Sedan körde han med sin bil

och krockade vid

en rondell i Jönköping.

Han fick inga allvarliga skador.

Han döms nu till fängelse

i nästan sex år.

Det har domstolen

Jönköping tingsrätt bestämt.

Domen gäller både grov våldtäkt

och att han körde bil

på ett farligt sätt.

Kvinnan som var patient

dog en tid efter våldtäkten.

Hon dog av sin sjukdom

och inte på grund av våldtäkten.

Det tror experter.

8 SIDOR/TT