Sverige
Tingsrätten står det på den grå byggnadens vägg.
En tidigare sjuksköterska blir dömd för våldtäkt. Foto: Adam Ihse/TT

Man döms för våldtäkt på sjukhus

En tidigare sjuksköterska
döms till flera års fängelse
för våldtäkt mot
en svårt sjuk gammal kvinna.

Våldtäkten hände
på sjukhuset Ryhov
i Jönköping i augusti i år.

Kvinnan var mycket sjuk
och skulle dö.

Personal larmade poliserna
efter att de hade sett
sjuksköterskan inne hos patienten.
Då lämnade sjuksköterskan sjukhuset.

Sedan körde han med sin bil
och krockade vid
en rondell i Jönköping.
Han fick inga allvarliga skador.

Han döms nu till fängelse
i nästan sex år.
Det har domstolen
Jönköping tingsrätt bestämt.

Domen gäller både grov våldtäkt
och att han körde bil
på ett farligt sätt.

Kvinnan som var patient
dog en tid efter våldtäkten.
Hon dog av sin sjukdom
och inte på grund av våldtäkten.
Det tror experter.

8 SIDOR/TT

Misstänkt våldtäkt på sjukhus

En man som är sjuksköterska är misstänkt för våldtäkt i Jönköping.

Vad tycker du om nyheten?

6 kommentarer

  1. 9 november 2026 kl. 17:12
    Anna skriver:

    Tycker att man ska publicera bilden på denna vidriga äckliga krypp.en sjuksköterska dessutom. Tur att man upptäckte detta annars hade det säkert bara fortsatt.hur kan man göra så????

  3. 9 november 2026 kl. 18:51
    Tänkinnan skriver:

    Fan idiot tänker inte heller
    En skulle dö så fort som möjligt kan fånga sin paket som hundarna

  4. 9 november 2026 kl. 19:30
    Mia skriver:

    Bilden på mannen finns I media offentligt .jag tycker det är jättebra att man visar vem det och bild.

  5. 10 november 2026 kl. 13:29
    🤢🤢🤢😪😪😢😢 skriver:

    När jag läste om detta och hörde på nyheterna jag blev illamående en sjuksköterska våldtar en patient som är i livetsslutske en människa som håller på att dö.hur tänkte denna mannen ientligen???som sjuksköterska ska man vårda och ha respekt för människor. 5års fängelse det är för lite han borde få minst 10

  6. 10 november 2026 kl. 17:25
    V skriver:

    Kastrering finns ju att tillgå .såna ska kastreras ge sig på en döende kvinna så skamligt usch.

  1. Kommentera

    Skriv din kommentar här.
    Kom ihåg att följa våra regler.
    Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.

      När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.