Man döms för våldtäkt på sjukhus
En tidigare sjuksköterska
döms till flera års fängelse
för våldtäkt mot
en svårt sjuk gammal kvinna.
Våldtäkten hände
på sjukhuset Ryhov
i Jönköping i augusti i år.
Kvinnan var mycket sjuk
och skulle dö.
Personal larmade poliserna
efter att de hade sett
sjuksköterskan inne hos patienten.
Då lämnade sjuksköterskan sjukhuset.
Sedan körde han med sin bil
och krockade vid
en rondell i Jönköping.
Han fick inga allvarliga skador.
Han döms nu till fängelse
i nästan sex år.
Det har domstolen
Jönköping tingsrätt bestämt.
Domen gäller både grov våldtäkt
och att han körde bil
på ett farligt sätt.
Kvinnan som var patient
dog en tid efter våldtäkten.
Hon dog av sin sjukdom
och inte på grund av våldtäkten.
Det tror experter.
8 SIDOR/TT
Tycker att man ska publicera bilden på denna vidriga äckliga krypp.en sjuksköterska dessutom. Tur att man upptäckte detta annars hade det säkert bara fortsatt.hur kan man göra så????
Varför bara 5 år i finkan?? Han borde få minst 15.
Fan idiot tänker inte heller
En skulle dö så fort som möjligt kan fånga sin paket som hundarna
Bilden på mannen finns I media offentligt .jag tycker det är jättebra att man visar vem det och bild.
När jag läste om detta och hörde på nyheterna jag blev illamående en sjuksköterska våldtar en patient som är i livetsslutske en människa som håller på att dö.hur tänkte denna mannen ientligen???som sjuksköterska ska man vårda och ha respekt för människor. 5års fängelse det är för lite han borde få minst 10
Kastrering finns ju att tillgå .såna ska kastreras ge sig på en döende kvinna så skamligt usch.