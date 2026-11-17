Rocky är en populär film.

Den handlar om boxaren

Rocky Balboa.

Det var en viktig film

för skådespelaren

Sylvester Stallone.

Han kämpade för

att få göra den.

Han skrev manuset

och spelade Rocky.

I år fyller filmen 50 år.

Folk i staden

Philadelphia i USA

firade det med

att klä ut sig

till Rocky Balboa.

De slog rekord

i att vara flest personer

utklädda till honom

på samma plats.

De hade på sig Rockys

kända kläder

grå mjuka byxor

grå huvtröja

svart mössa.

Philadelphia är Rockys stad.

Han finns som staty

utanför museumet för konst.

Folket samlades runt den.

Senare i år kommer

filmen I Play Rocky.

Den handlar om när

Sylvester Stallone

kämpade för

att få göra filmen.

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