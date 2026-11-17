De firade Rocky
Rocky är en populär film.
Den handlar om boxaren
Rocky Balboa.
Det var en viktig film
för skådespelaren
Sylvester Stallone.
Han kämpade för
att få göra den.
Han skrev manuset
och spelade Rocky.
I år fyller filmen 50 år.
Folk i staden
Philadelphia i USA
firade det med
att klä ut sig
till Rocky Balboa.
De slog rekord
i att vara flest personer
utklädda till honom
på samma plats.
De hade på sig Rockys
kända kläder
- grå mjuka byxor
- grå huvtröja
- svart mössa.
Philadelphia är Rockys stad.
Han finns som staty
utanför museumet för konst.
Folket samlades runt den.
Senare i år kommer
filmen I Play Rocky.
Den handlar om när
Sylvester Stallone
kämpade för
att få göra filmen.
8 SIDOR
🥰😊🙂😍😎💜Jag älskar filmen! men ni skrev-”hans finns”-men ni menade han finns eller hur???
Hej!
Vi fixar det.
/8 Sidor
BRA!🙂