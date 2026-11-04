Svårt att sluta lyssna

RECENSION

Artisten Phoebe Bridgers

nya skiva Lost Weekend

kom den 14 augusti.

Det är hennes bästa hittills.

Phoebe Bridgers kommer från

området Kalifornien i USA.

Hon har gjort musik själv

och tillsammans

med andra artister.

Lost Weekend är hennes

tredje skiva som ensam artist.

Första gången du lyssnar

finns det mycket att upptäcka.

Det händer mycket i musiken.

Vissa låtar använder

spännande instrument som mandolin.

Andra låtar är mer elektroniska.

Phoebe Bridgers

har en vacker röst.

Hon både viskar och skriker

när hon sjunger sina låtar.

Flera låtar är sorgliga.

Phoebe Bridgers sjunger

om relationen till sin pappa

som dog för några år sedan.

Hon sjunger om bråk

med sin tidigare pojkvän.

Men det finns också glädje.

– Dö inte före mig Bobby.

Det känns så bra att ha dig

i mitt liv.

Det sjunger Bridgers

om sin nya pojkvän

komikern Bo Burnham.

Snart har du lyssnat på skivan

fler gånger än du kan räkna.

Den är med dig överallt.

Och då händer något.

Först lyssnade du för

att höra nya saker.

Nu lyssnar du för

att det känns tryggt.

Phoebe är en kompis

du aldrig tröttnar på.

Den 12 december kommer

hon till Stockholm

och spelar på Avicii arena.

Konserten har förbud

mot mobiltelefoner.

Phoebe Bridgers vill

att publiken bara

ska lyssna på musiken.

Det kommer inte

att vara svårt.

Musiken är så bra.

ANTON ANDERSSON