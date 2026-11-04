Svårt att sluta lyssna
RECENSION
Artisten Phoebe Bridgers
nya skiva Lost Weekend
kom den 14 augusti.
Det är hennes bästa hittills.
Phoebe Bridgers kommer från
området Kalifornien i USA.
Hon har gjort musik själv
och tillsammans
med andra artister.
Lost Weekend är hennes
tredje skiva som ensam artist.
Första gången du lyssnar
finns det mycket att upptäcka.
Det händer mycket i musiken.
Vissa låtar använder
spännande instrument som mandolin.
Andra låtar är mer elektroniska.
Phoebe Bridgers
har en vacker röst.
Hon både viskar och skriker
när hon sjunger sina låtar.
Flera låtar är sorgliga.
Phoebe Bridgers sjunger
om relationen till sin pappa
som dog för några år sedan.
Hon sjunger om bråk
med sin tidigare pojkvän.
Men det finns också glädje.
– Dö inte före mig Bobby.
Det känns så bra att ha dig
i mitt liv.
Det sjunger Bridgers
om sin nya pojkvän
komikern Bo Burnham.
Snart har du lyssnat på skivan
fler gånger än du kan räkna.
Den är med dig överallt.
Och då händer något.
Först lyssnade du för
att höra nya saker.
Nu lyssnar du för
att det känns tryggt.
Phoebe är en kompis
du aldrig tröttnar på.
Den 12 december kommer
hon till Stockholm
och spelar på Avicii arena.
Konserten har förbud
mot mobiltelefoner.
Phoebe Bridgers vill
att publiken bara
ska lyssna på musiken.
Det kommer inte
att vara svårt.
Musiken är så bra.
ANTON ANDERSSON
Phoebe Bridgers
har gjort tre skivor.
Här är tips på några låtar.
Lost Weekend år 2026
- Lost Boys
- I Can’t Wait
- Bobby
Punisher år 2020
- Kyoto
- Chinese Satellite
- Punisher
Stranger in the Alps år 2017
- Scott Street
- Georgia
- Motion Sickness
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