Det var val

den 13 september.

Men Sverige har

ingen ny regering än.

Partierna har svårt

att komma överens.

Nu ska Centerpartiet

prata om en ny regering

med partierna Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna.

– Sverige behöver

en ny regering.

Det säger Centerpartiets ledare

Elisabeth Thand Ringqvist.

Därför vill hon prata

med andra partier.

Sedan valet har Centerpartiet

pratat med Socialdemokraternas lag.

Men de har inte

kommit överens om

hur Sverige ska styras.

Men Centerpartiets ledare

säger samtidigt att partiet också

kan fortsätta att prata med

Socialdemokraterna,

Miljöpartiet

och Vänsterpartiet.

I dag, tisdag, ska riksdagens

ledare Andreas Norlén

prata med ledarna

för alla partier.

Sedan ska han

berätta vad som händer.

Innan jul ska folket veta

om Sverige får en ny regering

eller om det blir ett nytt val.

Det har Norlén sagt tidigare.

8 SIDOR/TT