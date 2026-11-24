Centerpartiet pratar med andra
Det var val
den 13 september.
Men Sverige har
ingen ny regering än.
Partierna har svårt
att komma överens.
Nu ska Centerpartiet
prata om en ny regering
med partierna Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
– Sverige behöver
en ny regering.
Det säger Centerpartiets ledare
Elisabeth Thand Ringqvist.
Därför vill hon prata
med andra partier.
Sedan valet har Centerpartiet
pratat med Socialdemokraternas lag.
Men de har inte
kommit överens om
hur Sverige ska styras.
Men Centerpartiets ledare
säger samtidigt att partiet också
kan fortsätta att prata med
Socialdemokraterna,
Miljöpartiet
och Vänsterpartiet.
I dag, tisdag, ska riksdagens
ledare Andreas Norlén
prata med ledarna
för alla partier.
Sedan ska han
berätta vad som händer.
Innan jul ska folket veta
om Sverige får en ny regering
eller om det blir ett nytt val.
Det har Norlén sagt tidigare.
8 SIDOR/TT
Man är så trött på allt detta.jag vill ha omval!!!
Jag håller absolut med Andreas
De lekar och leker bara det är inte klokt att inte prata om hur Sverige ska styras innan valet det borde man göra i förväg
Fåren eller får en ny regering? Det finns fel🤔
Hej,
tack för att du såg det.
Vi har ändrat nu.
Hälsningar 8 Sidor