Politik
Hon pratar med reportrar som håller i mikrofoner.
Riksdagen har röstat nej till Elisabeth Thand Ringqvist som statsminister. Foto: TT

Nej till henne som ledare

Riksdagen har röstat nej till
Elisabeth Thand Ringqvist
som statsminister.
Det var väntat.

Thand Ringqvist
är ledare för Centerpartiet.
Hon har tidigare undersökt
om hon kan ordna en regering.

Hon har sagt att hon vill styra
tillsammans med partierna

  • Socialdemokraterna
  • Miljöpartiet
  • Kristdemokraterna
  • Liberalerna.

Hon vill att Magdalena Andersson
ska leda en sådan regering.

Men Thand Ringqvist gav upp.
Partierna kom inte överens.

Det var andra gången
som riksdagen röstade
om en statsminister
efter valet den 13 september.

Nu har riksdagen
två chanser kvar att rösta.
Annars blir det ett
extra val i Sverige.

Nu ska Moderaternas ledare
Ulf Kristersson undersöka
om han kan ordna
en ny regering.
Det har riksdagens
ledare bestämt.

8 SIDOR/TT

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5 kommentarer

  4. 3 november 2026 kl. 20:56
    Erik skriver:

    Jag tror det att det blir inte Ulf Kristersson som statsminister och jag vill fixa en ny regering inte gamla regeringen igen och jag är inte här att hata Ulf Kristersson han blivit gammal nu han är ju 62 år gammal

  5. 3 november 2026 kl. 20:57
    Erik skriver:

    Men om han blir stadsminster nu kan jag lita på Sebbe Burgudd min stora brorsan

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