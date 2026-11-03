Nej till henne som ledare
Riksdagen har röstat nej till
Elisabeth Thand Ringqvist
som statsminister.
Det var väntat.
Thand Ringqvist
är ledare för Centerpartiet.
Hon har tidigare undersökt
om hon kan ordna en regering.
Hon har sagt att hon vill styra
tillsammans med partierna
- Socialdemokraterna
- Miljöpartiet
- Kristdemokraterna
- Liberalerna.
Hon vill att Magdalena Andersson
ska leda en sådan regering.
Men Thand Ringqvist gav upp.
Partierna kom inte överens.
Det var andra gången
som riksdagen röstade
om en statsminister
efter valet den 13 september.
Nu har riksdagen
två chanser kvar att rösta.
Annars blir det ett
extra val i Sverige.
Nu ska Moderaternas ledare
Ulf Kristersson undersöka
om han kan ordna
en ny regering.
Det har riksdagens
ledare bestämt.
8 SIDOR/TT
Neeej inte Ulf Kristersson ):
Hon är inte världens största muntergök
jag vill ha Ulf Kristersson som stadsminister. 😍🤩🤗
Jag tror det att det blir inte Ulf Kristersson som statsminister och jag vill fixa en ny regering inte gamla regeringen igen och jag är inte här att hata Ulf Kristersson han blivit gammal nu han är ju 62 år gammal
Men om han blir stadsminster nu kan jag lita på Sebbe Burgudd min stora brorsan