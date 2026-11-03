Nej till henne som ledare

Riksdagen har röstat nej till

Elisabeth Thand Ringqvist

som statsminister.

Det var väntat.

Thand Ringqvist

är ledare för Centerpartiet.

Hon har tidigare undersökt

om hon kan ordna en regering.

Hon har sagt att hon vill styra

tillsammans med partierna

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna.

Hon vill att Magdalena Andersson

ska leda en sådan regering.

Men Thand Ringqvist gav upp.

Partierna kom inte överens.

Det var andra gången

som riksdagen röstade

om en statsminister

efter valet den 13 september.

Nu har riksdagen

två chanser kvar att rösta.

Annars blir det ett

extra val i Sverige.

Nu ska Moderaternas ledare

Ulf Kristersson undersöka

om han kan ordna

en ny regering.

Det har riksdagens

ledare bestämt.

8 SIDOR/TT