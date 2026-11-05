Partierna styr i fler kommuner

I valet till riksdagen

förlorade partiet

Sverigedemokraterna

flest röster jämfört

med förra valet.

Men i valet till

kommunerna gick det bättre.

Sverigedemokraterna är nu med

och bestämmer i fler

kommuner än tidigare.

Det visar en undersökning

som Sveriges Radio har gjort.

Efter valet är Sverigedemokraterna

med och bestämmer

i ungefär 60 kommuner.

Detsamma gäller Miljöpartiet.

Vänsterpartiet är också med

och bestämmer i fler kommuner

än tidigare.

Moderaterna och Centerpartiet

bestämmer i ungefär

lika många kommuner

som tidigare.

I 20 kommuner är det

fortfarande inte klart vilka

partier som ska styra tillsammans.

Liberalerna, Socialdemokraterna

och Kristdemokraterna

är med och bestämmer

i färre kommuner än tidigare.

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