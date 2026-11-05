Partierna styr i fler kommuner
I valet till riksdagen
förlorade partiet
Sverigedemokraterna
flest röster jämfört
med förra valet.
Men i valet till
kommunerna gick det bättre.
Sverigedemokraterna är nu med
och bestämmer i fler
kommuner än tidigare.
Det visar en undersökning
som Sveriges Radio har gjort.
Efter valet är Sverigedemokraterna
med och bestämmer
i ungefär 60 kommuner.
Detsamma gäller Miljöpartiet.
Vänsterpartiet är också med
och bestämmer i fler kommuner
än tidigare.
Moderaterna och Centerpartiet
bestämmer i ungefär
lika många kommuner
som tidigare.
I 20 kommuner är det
fortfarande inte klart vilka
partier som ska styra tillsammans.
Liberalerna, Socialdemokraterna
och Kristdemokraterna
är med och bestämmer
i färre kommuner än tidigare.
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