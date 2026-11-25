Vänsterpartiet sa nej
Socialdemokraterna
vill ha en regering
med Miljöpartiet och Centerpartiet.
Men det går dåligt för dem.
Den regeringen måste samarbeta
med Vänsterpartiet
för att få tillräckligt med makt.
Men Vänsterpartiet
har hittills sagt nej till det.
Vänsterpartiet vill
inte bara samarbeta.
De vill vara med i regeringen.
Men det har Centerpartiet
sagt nej till.
Vänsterpartiet kan få
igenom en del av sin politik
om de samarbetar.
Det lovade nyligen
Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Centerpartiet.
Men Vänsterpartiet
sa nej till det.
De tyckte inte att
det var tillräckligt
mycket politik.
Vänsterpartiet vill
ha mycket mer av sin politik
om de ska samarbeta
med Socialdemokraternas regering.
Det sa partiet nyligen.
Men nu säger Centerpartiet
att de kanske ska samarbeta
i en regering med Moderaterna i stället.
Partiet ska undersöka det nu.
8 SIDOR
Här är några förslag som
Vänsterpartiet sa nej till
- rabatt på hyror
- billigare tandvård för unga
- mer pengar i ersättning
för den som är sjuk, skadad
eller har en funktionsnedsättning
och inte kan jobba.
Om Vänsterpartiet
ska samarbeta med
Socialdemokraternas regering
vill de ha mer av sin politik.
De vill till exempel också
- ta bort karensdagen
- ta bort vinster för företag som äger skolor
- ha en skatt för mycket rika personer.
Om anhängare till vänsterpartiet börjar skilja på kommunen och kommunismen, kommer det inte finnas något vänsterparti på listan längre.😂
Vad de vill egentligen???
Vänsterpartiets ledare hatar det svenska folket och främjar personer som Mohamed Alli och saboterar riksdagen.