Socialdemokraterna

vill ha en regering

med Miljöpartiet och Centerpartiet.

Men det går dåligt för dem.

Den regeringen måste samarbeta

med Vänsterpartiet

för att få tillräckligt med makt.

Men Vänsterpartiet

har hittills sagt nej till det.

Vänsterpartiet vill

inte bara samarbeta.

De vill vara med i regeringen.

Men det har Centerpartiet

sagt nej till.

Vänsterpartiet kan få

igenom en del av sin politik

om de samarbetar.

Det lovade nyligen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet

och Centerpartiet.

Men Vänsterpartiet

sa nej till det.

De tyckte inte att

det var tillräckligt

mycket politik.

Vänsterpartiet vill

ha mycket mer av sin politik

om de ska samarbeta

med Socialdemokraternas regering.

Det sa partiet nyligen.

Men nu säger Centerpartiet

att de kanske ska samarbeta

i en regering med Moderaterna i stället.

Partiet ska undersöka det nu.

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