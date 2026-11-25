Politikern Mohamed Ali

kom in i Sveriges riksdag

efter valet.

Han är med i Vänsterpartiet.

Först tog Mohamed Ali

en paus från riksdagen.

Det beror på att poliser

undersöker om det har varit fusk

i valet när Ali blev vald.

Det var i Borlänge i Dalarna.

Ali fick många röster där.

Polisernas undersökning

är inte klar.

Men nu har Ali börjat jobba

i riksdagen efter pausen.

Det har också blivit känt

att Ali har ljugit om saker

han har jobbat med.

Det säger tidningen Expressen.

Ali har svarat att han har

skrivit fel om sina tidigare jobb.

Vänsterpartiet har sagt

att Ali inte tänker svara

på fler frågor.

Många är kritiska till

att Ali får fortsätta jobba

för Vänsterpartiet.

En del i Vänsterpartiet

tycker att de som styr

i partiet skyddar Ali.

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