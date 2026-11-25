Han är tillbaka i riksdagen
Politikern Mohamed Ali
kom in i Sveriges riksdag
efter valet.
Han är med i Vänsterpartiet.
Först tog Mohamed Ali
en paus från riksdagen.
Det beror på att poliser
undersöker om det har varit fusk
i valet när Ali blev vald.
Det var i Borlänge i Dalarna.
Ali fick många röster där.
Polisernas undersökning
är inte klar.
Men nu har Ali börjat jobba
i riksdagen efter pausen.
Det har också blivit känt
att Ali har ljugit om saker
han har jobbat med.
Det säger tidningen Expressen.
Ali har svarat att han har
skrivit fel om sina tidigare jobb.
Vänsterpartiet har sagt
att Ali inte tänker svara
på fler frågor.
Många är kritiska till
att Ali får fortsätta jobba
för Vänsterpartiet.
En del i Vänsterpartiet
tycker att de som styr
i partiet skyddar Ali.
8 SIDOR
Herregud
Jag tycker han borde kickas från riksdagen för attgan gör så många dåliga saker. Bra personer ska vara våra representanter i riksdagen.
Varmt Välkommen tillbaka till riksdagen! Vi är så glada att se dig igen. All lycka i ditt viktiga arbete.
Ni på tidningen 8 sidor bör visa samma respekt för alla ni skriver som!
jag tycker inte att han ska vara med i riksdagen. om man ljuger då är man INTE lämpligt att vistas där.punkt slut diskuterat.