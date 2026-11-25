Riksdagen röstar om Kristersson
Jobbet med att ordna
en regering fortsätter.
På måndag nästa vecka
ska riksdagen rösta om
de vill ha Ulf Kristersson
som statsminister.
Det sa riksdagens ledare
Andreas Norlén i tisdags.
Ulf Kristersson är ledare
för partiet Moderaterna.
Förra veckan fick han
uppdraget att försöka
ordna en regering.
Han vill styra
med partierna
- Moderaterna
- Kristdemokraterna
- Liberalerna
- Centerpartiet.
Det är inte klart
om det går.
Centerpartiet har tidigare
sagt nej till Kristersson.
Det beror på att
en sådan regering
behöver stöd från
Sverigedemokraterna.
Centerpartiet har lovat
att inte samarbeta med
Sverigedemokraterna.
Nu får Kristersson
en vecka till att
prata med Centerpartiet.
Det har gått
över 70 dagar sedan
det var val i Sverige.
På måndag blir
tredje gången
riksdagen röstar
om en statsminister.
Tidigare har riksdagen
sagt nej till
Socialdemokraternas
ledare Magdalena Andersson
och till Centerpartiets
ledare Elisabeth Thand Ringqvist.
Om riksdagen säger nej
fyra gånger blir det
nytt val i Sverige.
Det säger lagen.
8 SIDOR/TT
Ulf så klart. Jag vill ha honom som stadsminister.
Hoppas att alla samlar förnuft nu! Hoppas att han kan fortsätta!😊🙂💛💙
Han har inte gjort kaoset. Han har varit en bra stadsminister hela tiden tycker jag. Jag håller tummarna att det blir du Ulf kristersson.
😔
Jag vill att Ulf kristerson ska bli världspresedent
Hoppas verkligen att Ulf ska bli stadsminister!!! Så klart!!!
Ulf Kristersson vore bra, Centerpartiet blockera alltid, de vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna, inte med Vänster, …. Vad vill de??
Om SD trycker gult eller grönt till en ny Tidöregering så skulle C t ex kunna trycka gult, utan att göra någon uppgörelse med en Tidöregering, och detta enbart för att i närtid undvika nyval (extra val). Det skulle givetvis bli skakigt för en ny Tidöregering då C+S+MP+V har majoritet i riksdagen, men omöjligt är det inte.
Nej nej!! Vi ska ej ha han som Sveriges statsminister. Hur kan ni göra såhär Sverige?! Ni måste tänka på Sveriges framtid. Mina barnbarn har kämpat för sina rättigheter och nu tar ni bort dem genom att rösta på dessa människor! Ni förstör för framtidens generationer genom att vara så himla oansvariga Sverige. Riktigt besviken!
/stolt socialdemokrat
Kära ANN! jag förstå din frustration-men socialdemokrakerna förstörde landet! jag är mor också-jag har 3 vuxna barn och vill att Sverige är stabilt och bra för dem! Ulf är bättre…
Kära ANN! jag förstå din frustration-men socialdemokrakerna förstörde landet! jag är mor också-jag har 3 vuxna barn och vill att Sverige är stabilt och bra för dem! Ulf är bättre…
Jag förstår dig men det är bättre med Ulf.
När Magdalena Andersson var så var skjutningarna runt 80 per år. Nu i år hittills är det bara 16 skjutnigar.
Stor skillnad
och Gunnar strömmer än var Magdalena Andersson! Sverige är i dåligt skick! Det behövs fler reform! Dessutom även fattigdom finns nu i Sverige!😔😴😠💛💙
Heja Ulfe 🐐🐐🐐
Snart får de väl bestämma vem som ska leda?
Precis som det i samhället finns alldeles för många människor som är för självupptagna och inte ger andra en chans, så gäller detsamma även för de egoistiska politikerna. Vi är förlorade!
Jag ber till högre makten en Talman om finns, att Ulf bli statsminister inte dom fyra kvinnor som bara pratar om röda linjen.Sverige behöver regeringen M+K+L+SDsom jobba inte fyra stycken pratkvarnar.
Han är bästa statsministern i världen.
Jag var vänster för 6 år sedan men efter att jag sätt vad vänstern gör byte jag till höger.
Jag är väldigt glad att jag bytte.
Heja ULF😎