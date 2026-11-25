Jobbet med att ordna

en regering fortsätter.

På måndag nästa vecka

ska riksdagen rösta om

de vill ha Ulf Kristersson

som statsminister.

Det sa riksdagens ledare

Andreas Norlén i tisdags.

Ulf Kristersson är ledare

för partiet Moderaterna.

Förra veckan fick han

uppdraget att försöka

ordna en regering.

Han vill styra

med partierna

Moderaterna

Kristdemokraterna

Liberalerna

Centerpartiet.

Det är inte klart

om det går.

Centerpartiet har tidigare

sagt nej till Kristersson.

Det beror på att

en sådan regering

behöver stöd från

Sverigedemokraterna.

Centerpartiet har lovat

att inte samarbeta med

Sverigedemokraterna.

Nu får Kristersson

en vecka till att

prata med Centerpartiet.

Det har gått

över 70 dagar sedan

det var val i Sverige.

På måndag blir

tredje gången

riksdagen röstar

om en statsminister.

Tidigare har riksdagen

sagt nej till

Socialdemokraternas

ledare Magdalena Andersson

och till Centerpartiets

ledare Elisabeth Thand Ringqvist.

Om riksdagen säger nej

fyra gånger blir det

nytt val i Sverige.

Det säger lagen.

8 SIDOR/TT