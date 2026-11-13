Politiker slutar i riksdagen

Rasmus Giertz är 32 år.

Han är politiker i partiet

Sverigedemokraterna.

Han jobbar i riksdagen.

Men nu slutar han jobba där.

Det beror på artiklar

som tidningen

Dagens Nyheter har skrivit.

Tidningen har pratat

med flera kvinnor.

Kvinnorna säger att Rasmus Giertz

har gjort sexuella saker

mot dem som inte är okej.

Rasmus Giertz säger

att det som står

i tidningen inte stämmer.

Men han säger också

att det är bäst för partiet

att han slutar.

Sverigedemokraterna säger

att det som tidningen

skriver är allvarligt.

De säger att om kvinnorna

känner att de är offer för brott

ska de anmäla till poliserna.

8 SIDOR/TT