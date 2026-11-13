Politiker slutar i riksdagen
Rasmus Giertz är 32 år.
Han är politiker i partiet
Sverigedemokraterna.
Han jobbar i riksdagen.
Men nu slutar han jobba där.
Det beror på artiklar
som tidningen
Dagens Nyheter har skrivit.
Tidningen har pratat
med flera kvinnor.
Kvinnorna säger att Rasmus Giertz
har gjort sexuella saker
mot dem som inte är okej.
Rasmus Giertz säger
att det som står
i tidningen inte stämmer.
Men han säger också
att det är bäst för partiet
att han slutar.
Sverigedemokraterna säger
att det som tidningen
skriver är allvarligt.
De säger att om kvinnorna
känner att de är offer för brott
ska de anmäla till poliserna.
8 SIDOR/TT
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