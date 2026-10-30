De bråkar om att vara svensk

Det är bråk i partiet

Sverigedemokraterna.

Två politiker tycker olika

om vem som är svensk.

Det är Sverigedemokraterna

Mattias Karlsson

och Richard Jomshof.

Mattias Karlsson tycker

att alla kan bli svenskar.

Det spelar ingen roll

om du är född i Sverige

eller var dina föräldrar

kommer ifrån.

Men du måste lära dig

att prata svenska bra.

Du ska också vara med

i den svenska kulturen.

Sverige ska vara viktigare

än landet du kom ifrån.

Det tycker Mattias Karlsson.

Richard Jomshof håller inte med.

Han tycker att du ska

vara född i Sverige

och din släkt ska komma

från Sverige för att du

ska vara svensk.

Nu har Sverigedemokraternas ledare

Jimmie Åkesson pratat om bråket.

Som politiker måste du följa

det partiet kommit överens om.

Det säger Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraterna har bestämt

att du kan bli svensk

om du gör det

som Mattias Karlsson säger.

Politiker i Sverigedemokraterna

som inte håller med om det

kan lämna partiet.

Det säger Jimmie Åkesson.

8 SIDOR/TT