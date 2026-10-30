De bråkar om att vara svensk
Det är bråk i partiet
Sverigedemokraterna.
Två politiker tycker olika
om vem som är svensk.
Det är Sverigedemokraterna
Mattias Karlsson
och Richard Jomshof.
Mattias Karlsson tycker
att alla kan bli svenskar.
Det spelar ingen roll
om du är född i Sverige
eller var dina föräldrar
kommer ifrån.
Men du måste lära dig
att prata svenska bra.
Du ska också vara med
i den svenska kulturen.
Sverige ska vara viktigare
än landet du kom ifrån.
Det tycker Mattias Karlsson.
Richard Jomshof håller inte med.
Han tycker att du ska
vara född i Sverige
och din släkt ska komma
från Sverige för att du
ska vara svensk.
Nu har Sverigedemokraternas ledare
Jimmie Åkesson pratat om bråket.
Som politiker måste du följa
det partiet kommit överens om.
Det säger Jimmie Åkesson.
Sverigedemokraterna har bestämt
att du kan bli svensk
om du gör det
som Mattias Karlsson säger.
Politiker i Sverigedemokraterna
som inte håller med om det
kan lämna partiet.
Det säger Jimmie Åkesson.
8 SIDOR/TT
Nu blir jag konfunderad, när jag besöker mitt land alla kallar mig ”svenken” eller ”vikingen” och i Sverige ”svarkallen” 😂😂
Om du tycker att Sverige är ditt land då är du svensk. Men du säger att du besöker ditt land !? Var är ditt land ?
Ja tycker ja ä svensk med svenska föräldrar. Då ä ja svensk. Vart i världen jag är. Ja tycker de som kommer från annat land ska va stolta för sitt ursprung. Sluta hänga upp er på svensk hit svensk dit. Löjligt.