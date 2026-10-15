Medaljer till Sverige

Just nu är det

Europamästerskap, EM,

i bordtennis.

Tävlingen har börjat

bra för Sverige.

I dag torsdag spelar

Stina Källberg och

Kristian Karlsson semifinal.

De tävlar i dubbel

för både herrar och damer.

Det är redan klart

att de vinner en medalj.

Även om de förlorar

semifinalen får de brons.

Om de vinner får

de spela final om guldet.

Det är första gången

Stina Källberg vinner

en medalj i ett mästerskap.

– Det är så skönt.

Jag har verkligen

längtat efter

den här medaljen.

Det säger Stina Källberg.

Hon är syster till

Anton Källberg som

också är med i EM.

Han spelar också dubbel

med Kristian Karlsson.

På torsdagen blev de

klara för semifinal.

Det betyder att de också

får minst brons i EM.

Du kan se EM i bordtennis

i SVT Play.

Tävlingarna håller på till

söndagen den 18 oktober.

Stina Källbergs och

Kristian Karlssons semifinal

börjar klockan 12.40

i dag torsdag.

EM är i staden Ljubljana

i Slovenien.

8 SIDOR/TT

Sajten om EM i bordtennis på SVT Play