Sport

Hon slår till bollen. Han står bakom henne.

Kristian Karlsson och Stina Källberg är klara för semifinal i EM i bordtennis. Foto: Johan Nilsson/TT

Medaljer till Sverige

Just nu är det
Europamästerskap, EM,
i bordtennis.
Tävlingen har börjat
bra för Sverige.

I dag torsdag spelar
Stina Källberg och
Kristian Karlsson semifinal.
De tävlar i dubbel
för både herrar och damer.

Det är redan klart
att de vinner en medalj.
Även om de förlorar
semifinalen får de brons.
Om de vinner får
de spela final om guldet.

Det är första gången
Stina Källberg vinner
en medalj i ett mästerskap.

– Det är så skönt.
Jag har verkligen
längtat efter
den här medaljen.

Det säger Stina Källberg.

Hon är syster till
Anton Källberg som
också är med i EM.

Han spelar också dubbel
med Kristian Karlsson.
På torsdagen blev de
klara för semifinal.
Det betyder att de också
får minst brons i EM.

Du kan se EM i bordtennis
i SVT Play.
Tävlingarna håller på till
söndagen den 18 oktober.

Stina Källbergs och
Kristian Karlssons semifinal
börjar klockan 12.40
i dag torsdag.

EM är i staden Ljubljana
i Slovenien.

8 SIDOR/TT

Sajten om EM i bordtennis på SVT Play

15 oktober 2026

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