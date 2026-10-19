Tre medaljer i bordtennis

Det har varit

Europamästerskap, EM,

i bordtennis.

EM var i landet Slovenien.

Alla de bästa spelarna

från Europa var med.

Det gick ovanligt bra

för de svenska spelarna.

Sverige tog tre medaljer.

Det är länge sedan

det gick så bra för Sverige

i ett EM.

Anton Källberg

förlorade herrarnas final

mot Félix Lebrun från Frankrike.

Källberg fick silver.

Han förlorade också finalen

i dubbel tillsammans med

Kristian Karlsson.

De fick silver.

Det var de franska bröderna

Félix och Alexis Lebrun

som vann.

Kristian Karlsson

och Stina Källberg

fick brons i mixad dubbel.

Stina Källberg

och Anton Källberg är syskon.

8 SIDOR/TT