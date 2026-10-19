Sport

Han spelar bordtennis.

Anton Källberg. Foto: Jure Makovec/AFP/TT

Tre medaljer i bordtennis

Det har varit
Europamästerskap, EM,
i bordtennis.

EM var i landet Slovenien.
Alla de bästa spelarna
från Europa var med.

Det gick ovanligt bra
för de svenska spelarna.
Sverige tog tre medaljer.
Det är länge sedan
det gick så bra för Sverige
i ett EM.

Anton Källberg
förlorade herrarnas final
mot Félix Lebrun från Frankrike.
Källberg fick silver.

Han förlorade också finalen
i dubbel tillsammans med
Kristian Karlsson.
De fick silver.
Det var de franska bröderna
Félix och Alexis Lebrun
som vann.

Kristian Karlsson
och Stina Källberg
fick brons i mixad dubbel.

Stina Källberg
och Anton Källberg är syskon.

8 SIDOR/TT

19 oktober 2026

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