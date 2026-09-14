Sport

Han spelar bordtennis. Han håller i ett racket och tittar på bollen.

Truls Möregårdh. Foto: Johan Nilsson/TT

Möregårdh vann i Kina

Truls Möregårdh vann
tävlingen WTT Champions.
Det är en viktig
tävling i bordtennis.

I finalen spelade
Truls Möregårdh från Sverige
mot Hugo Calderano från Brasilien.
Det blev en spännande match.
Men till slut vann Möregårdh
med 4–1 i set.

Tävlingen var
i området Macao i Kina.

– Det här trodde jag inte
innan jag åkte hit.
Jag är så glad.

Det säger Truls Möregårdh.

Det är andra gången
Möregårdh vinner
WTT Champions.
Han får över en halv
miljon kronor i pris.

Anton Källberg var också
med i tävlingen.
Han spelade bra.
Han kom till semifinal.
Men där förlorade han
mot Hugo Calderano.

8 SIDOR/TT

14 september 2026

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1 kommentar
  1. magitaskolan sälarna skriver:
    14 september, 2026 kl. 13:19

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