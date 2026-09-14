Möregårdh vann i Kina

Truls Möregårdh vann

tävlingen WTT Champions.

Det är en viktig

tävling i bordtennis.

I finalen spelade

Truls Möregårdh från Sverige

mot Hugo Calderano från Brasilien.

Det blev en spännande match.

Men till slut vann Möregårdh

med 4–1 i set.

Tävlingen var

i området Macao i Kina.

– Det här trodde jag inte

innan jag åkte hit.

Jag är så glad.

Det säger Truls Möregårdh.

Det är andra gången

Möregårdh vinner

WTT Champions.

Han får över en halv

miljon kronor i pris.

Anton Källberg var också

med i tävlingen.

Han spelade bra.

Han kom till semifinal.

Men där förlorade han

mot Hugo Calderano.

8 SIDOR/TT