Truls ska spela viktig match

Truls Möregård

är med i tävlingen WTT

i Hongkong i Kina.

WTT är en viktig

tävling i bordtennis.

Bara de 16 bästa spelarna

i världen får vara med.

Truls Möregård vann mot

Anders Lind från Danmark

i den första matchen.

I kvartsfinalen vann han mot

Lin Yun-Ju från Taiwan.

– Jag är mycket glad.

Han har varit svår att slå för mig,

säger Truls Möregårdh

till tidningen Aftonbladet.

Nu ska Truls Möregårdh

spela semifinal.

Han spelar mot

Wang Chuquin från Kina.

Wang Chuquin är

världens bästa spelare.

Semifinalen är på

söndag den 14 december.

Matchen går att se i SVT Play.

Den startar klockan 06.30.

Finalen är senare samma dag.

Den som vinner finalen

får ungefär 750 tusen kronor.

8 SIDOR/TT