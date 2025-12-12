Sport

Han ska slå en serve i bordtennis.

Truls Möregårdh. Foto: Johan Nilsson/TT

Truls ska spela viktig match

Truls Möregård
är med i tävlingen WTT
i Hongkong i Kina.

WTT är en viktig
tävling i bordtennis.
Bara de 16 bästa spelarna
i världen får vara med.

Truls Möregård vann mot
Anders Lind från Danmark
i den första matchen.

I kvartsfinalen vann han mot
Lin Yun-Ju från Taiwan.

– Jag är mycket glad.
Han har varit svår att slå för mig,
säger Truls Möregårdh
till tidningen Aftonbladet.

Nu ska Truls Möregårdh
spela semifinal.
Han spelar mot
Wang Chuquin från Kina.
Wang Chuquin är
världens bästa spelare.

Semifinalen är på
söndag den 14 december.
Matchen går att se i SVT Play.
Den startar klockan 06.30.

Finalen är senare samma dag.
Den som vinner finalen
får ungefär 750 tusen kronor.

8 SIDOR/TT

12 december 2025

