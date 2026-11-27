Det är dags för

världscupen i skidor.

Senast vann

Johannes Hösflot Kläbo

från Norge herrarnas tävling.

Jessie Diggins från USA

vann damernas tävling.

Moa Ilar blev bästa svensk.

Hon kom på andra plats.

Fredagen den 27 november

är de första tävlingarna.

De är i Finland.

Världscupen håller på

till mars nästa år.

De sista tävlingarna

är i Ulricehamn i Sverige.

Det är första gången världscupen

kommer till Ulricehamn.

Du kan se världscupen i skidor

på sajten Viaplay.

Det kostar pengar.

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