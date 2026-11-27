Dags för tävlingar i skidor
Det är dags för
världscupen i skidor.
Senast vann
Johannes Hösflot Kläbo
från Norge herrarnas tävling.
Jessie Diggins från USA
vann damernas tävling.
Moa Ilar blev bästa svensk.
Hon kom på andra plats.
Fredagen den 27 november
är de första tävlingarna.
De är i Finland.
Världscupen håller på
till mars nästa år.
De sista tävlingarna
är i Ulricehamn i Sverige.
Det är första gången världscupen
kommer till Ulricehamn.
Du kan se världscupen i skidor
på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.
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