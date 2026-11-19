Man förföljde Karlsson
En man förföljde
skidåkaren Frida Karlsson
i över ett år.
Han ringde till henne
över 200 gånger
och skickade många
meddelanden.
Förra året blev
mannen dömd för det.
Men han har ändå fortsatt
att förfölja Karlsson.
I onsdags började
en ny rättegång om det.
Frida Karlsson var
med på video.
Hon berättade om hur
hennes liv förändrats.
Hon känner sig
inte trygg i sitt hem.
– Det har varit jobbigt.
Jag är mindre självständig
och vill gärna
ha folk runt mig.
– Jag vill bara att
det här ska ta slut,
sa hon.
Mannen är ungefär 65 år.
Han säger att
han är oskyldig.
Han har inte förstått
att han inte fick
kontakta Karlsson,
säger han.
Åklagaren vill
att mannen straffas
med fängelse i minst
fyra månader.
Rättegången ska
fortsätta i januari.
Innan dess ska domstolen
undersöka om mannen
är psykiskt sjuk.
Mannen har klagat
på domen från förra året.
Frida Karlsson är en
av Sveriges bästa skidåkare.
I morgon fredag kör hon
sitt första lopp i vinter.
Det är i Bruksvallarna.
Du kan se tävlingen i SVT.
8 SIDOR/TT
Starckars flicka jag vet vad hon går genom eftersom jag själv har blivit utsatt för samma sak av en granne. Hårdare straff till alla stalkare tycker jag.
Du kan ringa min bror Mando och han vet vad en snuskig gubbe vill ha.