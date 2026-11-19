En man förföljde

skidåkaren Frida Karlsson

i över ett år.

Han ringde till henne

över 200 gånger

och skickade många

meddelanden.

Förra året blev

mannen dömd för det.

Men han har ändå fortsatt

att förfölja Karlsson.

I onsdags började

en ny rättegång om det.

Frida Karlsson var

med på video.

Hon berättade om hur

hennes liv förändrats.

Hon känner sig

inte trygg i sitt hem.

– Det har varit jobbigt.

Jag är mindre självständig

och vill gärna

ha folk runt mig.

– Jag vill bara att

det här ska ta slut,

sa hon.

Mannen är ungefär 65 år.

Han säger att

han är oskyldig.

Han har inte förstått

att han inte fick

kontakta Karlsson,

säger han.

Åklagaren vill

att mannen straffas

med fängelse i minst

fyra månader.

Rättegången ska

fortsätta i januari.

Innan dess ska domstolen

undersöka om mannen

är psykiskt sjuk.

Mannen har klagat

på domen från förra året.

Frida Karlsson är en

av Sveriges bästa skidåkare.

I morgon fredag kör hon

sitt första lopp i vinter.

Det är i Bruksvallarna.

Du kan se tävlingen i SVT.

8 SIDOR/TT