Ryssar redan stoppade
Nyligen sa Sveriges regering
att de vill stoppa ryssar
från att tävla i Sverige.
Det gäller till exempel
VM i skidor i Falun nästa år.
Regeringen tror att Sverige
kan få problem med andra länder
om ryssar får tävla i Sverige.
Det beror på kriget i Ukraina.
Men det finns redan regler i EU
som stoppar ryssar från att tävla.
Det säger Migrationsverket.
Folk från Ryssland
får bara vara i Sverige
om de har familj i Sverige.
De får bara stanna en kort stund.
Det kallas visum.
Men de får inte visum
för att tävla i idrott.
Det säger Migrationsverket.
8 SIDOR/TT
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