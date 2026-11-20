Nyligen sa Sveriges regering

att de vill stoppa ryssar

från att tävla i Sverige.

Det gäller till exempel

VM i skidor i Falun nästa år.

Regeringen tror att Sverige

kan få problem med andra länder

om ryssar får tävla i Sverige.

Det beror på kriget i Ukraina.

Men det finns redan regler i EU

som stoppar ryssar från att tävla.

Det säger Migrationsverket.

Folk från Ryssland

får bara vara i Sverige

om de har familj i Sverige.

De får bara stanna en kort stund.

Det kallas visum.

Men de får inte visum

för att tävla i idrott.

Det säger Migrationsverket.

8 SIDOR/TT