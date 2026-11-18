Regeringen vill stoppa ryssar
Sveriges regering
vill stoppa ryska idrottare
från att komma till
Sverige och tävla.
Det sa flera ministrar
i regeringen i dag onsdag.
Nästa år är det VM
i skidor i Falun.
Då vill regeringen
att ryssar blir stoppade.
Finland och Norge
har nyligen sagt nej till
att släppa in ryska idrottare
i sina länder.
Ryska idrottare har länge
varit stoppade att tävla
i länder utanför Ryssland.
Det beror på Rysslands krig
mot Ukraina.
Men för några veckor sedan
sa idrottens domstol Cas
att förbudet mot Rysslands lag
i ishockey är slut.
Laget får tävla igen, sa domstolen.
Därför har många undrat
om det ska ta slut
i andra sporter också.
8 SIDOR/TT
Vill regeringer ocksa stoppa israeler? Asking for a friend of mine…
Vi som är Israel.
Dags att sparka ut alla ryssar från Sverige innan Putin bestämde sig att komma och rädda dem från inbillade svenska ”fascister”.🥳