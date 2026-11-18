Sveriges regering

vill stoppa ryska idrottare

från att komma till

Sverige och tävla.

Det sa flera ministrar

i regeringen i dag onsdag.

Nästa år är det VM

i skidor i Falun.

Då vill regeringen

att ryssar blir stoppade.

Finland och Norge

har nyligen sagt nej till

att släppa in ryska idrottare

i sina länder.

Ryska idrottare har länge

varit stoppade att tävla

i länder utanför Ryssland.

Det beror på Rysslands krig

mot Ukraina.

Men för några veckor sedan

sa idrottens domstol Cas

att förbudet mot Rysslands lag

i ishockey är slut.

Laget får tävla igen, sa domstolen.

Därför har många undrat

om det ska ta slut

i andra sporter också.

8 SIDOR/TT