Torsdagen den 26 november

börjar tävlingarna

i världscupen i skidskytte.

Då är det herrarna som tävlar.

Men Martin Ponsiluoma

kommer inte vara med.

Han och Hanna Öberg

har precis fått barn, en pojke.

Hanna Öberg kommer

inte tävla alls i vinter

på grund av barnet.

Inte heller Linn Gestblom.

Hon ska också ha barn.

Men Elvira Öberg finns kvar.

Och hon åker redan bra.

Nyligen var det två tävlingar

i Idre i Sverige.

Elvira Öberg vann båda.

Hon var långt före

alla andra i mål.

– Jag blev nästan orolig över

att jag åkte för snabbt.

Men det kändes bra.

Det var bara att njuta,

säger Elvira Öberg till SVT.

SVTs expert Mona Brorsson

tror att Elvira Öberg

kan vinna hela världscupen.

– Det är hennes tur i år,

säger Mona Brorsson.

Det är länge sedan en svensk

vann den totala världscupen.

Det hände år 2009.

Då vann Helena Ekholm.

Världscupen håller på

till den 21 mars nästa år.

Du kan se tävlingarna

i SVT och på SVT Play.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR