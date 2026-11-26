Hon är favorit i skidskytte
Torsdagen den 26 november
börjar tävlingarna
i världscupen i skidskytte.
Då är det herrarna som tävlar.
Men Martin Ponsiluoma
kommer inte vara med.
Han och Hanna Öberg
har precis fått barn, en pojke.
Hanna Öberg kommer
inte tävla alls i vinter
på grund av barnet.
Inte heller Linn Gestblom.
Hon ska också ha barn.
Men Elvira Öberg finns kvar.
Och hon åker redan bra.
Nyligen var det två tävlingar
i Idre i Sverige.
Elvira Öberg vann båda.
Hon var långt före
alla andra i mål.
– Jag blev nästan orolig över
att jag åkte för snabbt.
Men det kändes bra.
Det var bara att njuta,
säger Elvira Öberg till SVT.
SVTs expert Mona Brorsson
tror att Elvira Öberg
kan vinna hela världscupen.
– Det är hennes tur i år,
säger Mona Brorsson.
Det är länge sedan en svensk
vann den totala världscupen.
Det hände år 2009.
Då vann Helena Ekholm.
Världscupen håller på
till den 21 mars nästa år.
Du kan se tävlingarna
i SVT och på SVT Play.
LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR
Damer
- Anna Magnusson
- Anna-Karin Heijdenberg
- Ella Halvarsson
- Elvira Öberg
- Johanna Skottheim
- Sara Andersson
Herrar
- Jesper Nelin
- Malte Stefansson
- Martin Ponsiluoma
- Philip Lindkvist Flötten
- Sebastian Samuelsson
- Viktor Brandt
jaha