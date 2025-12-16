Världscupen i skidskytte

startade för tre veckor sedan.

Det har gått extra bra

för Anna Magnusson från Sverige.

Hon leder världscupen

för damerna.

I de senaste fyra tävlingarna

har hon kommit tvåa och trea.

Ingen annan av damerna

har haft så bra resultat hittills

i lika många tävlingar.

Nu får Anna Magnusson ha på sig

en gul väst när hon tävlar.

Det får bara den

som leder världscupen ha.

– Det här är en dröm

som går i uppfyllelse,

säger hon till SVT.

Anna Magnusson är 30 år.

Hon har varit med länge

och tävlat i skidskytte.

Men hon har aldrig varit

den största stjärnan i Sverige.

Det brukar systrarna

Elvira och Hanna Öberg vara.

Hittills i år har det

inte gått lika bra för dem.

De ligger på åttonde och elfte plats

i den totala världscupen.

Men fortfarande kan mycket hända.

Det är många tävlingar kvar

innan världscupen slutar i vår.

Anna Magnusson säger till SVT

att det är roligt att tävla

just nu.

– Det går otroligt bra nu.

Det känns bara så himla bra,

säger hon.

Nästa tävling i världscupen

är på torsdag den 18 december

i staden Grand Bornand

i landet Frankrike.

Anna Magnusson och

de andra svenska damerna

tävlar i sprint klockan 14.15.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR