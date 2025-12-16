Sport

    Anna Magnusson från Sverige leder världscupen i skidskytte. Foton: Matthias Schrader/AP/TT

    Hon kom tvåa i den senaste tävlingen.

    Nu får hon ha den gula västen när hon tävlar. Det får bara ledaren av världscupen ha.

Hon leder världscupen

Världscupen i skidskytte
startade för tre veckor sedan.
Det har gått extra bra
för Anna Magnusson från Sverige.

Hon leder världscupen
för damerna.

I de senaste fyra tävlingarna
har hon kommit tvåa och trea.

Ingen annan av damerna
har haft så bra resultat hittills
i lika många tävlingar.

Nu får Anna Magnusson ha på sig
en gul väst när hon tävlar.
Det får bara den
som leder världscupen ha.

– Det här är en dröm
som går i uppfyllelse,
säger hon till SVT.

Anna Magnusson är 30 år.
Hon har varit med länge
och tävlat i skidskytte.

Men hon har aldrig varit
den största stjärnan i Sverige.
Det brukar systrarna
Elvira och Hanna Öberg vara.

Hittills i år har det
inte gått lika bra för dem.
De ligger på åttonde och elfte plats
i den totala världscupen.

Men fortfarande kan mycket hända.
Det är många tävlingar kvar
innan världscupen slutar i vår.

Anna Magnusson säger till SVT
att det är roligt att tävla
just nu.

– Det går otroligt bra nu.
Det känns bara så himla bra,
säger hon.

Nästa tävling i världscupen
är på torsdag den 18 december
i staden Grand Bornand
i landet Frankrike.

Anna Magnusson och
de andra svenska damerna
tävlar i sprint klockan 14.15.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

Världscupen i skidskytte

  • Världscupen i skidskytte
    är flera tävlingar under
    vintern år 2025 och våren år 2026.
  • Den som får bäst resultat
    i tävlingarna sammanlagt
    vinner världscupen.
  • Just nu leder svenska
    Anna Magnusson damernas världscup.
    Maren Kirkeeide från Norge är tvåa.
    Lou Jeanmonnot från Frankrike
    är trea.
  • Det har hittills varit
    fem individuella tävlingar.
  • Anna Magnusson har kommit
    nia, trea, tvåa, trea och tvåa
    i de tävlingarna.
    Det är bäst resultat av alla hittills.

16 december 2025

