Sport
Anna Magnusson från Sverige leder världscupen i skidskytte. Foton: Matthias Schrader/AP/TT
Hon kom tvåa i den senaste tävlingen.
Nu får hon ha den gula västen när hon tävlar. Det får bara ledaren av världscupen ha.
Hon leder världscupen
Världscupen i skidskytte
startade för tre veckor sedan.
Det har gått extra bra
för Anna Magnusson från Sverige.
Hon leder världscupen
för damerna.
I de senaste fyra tävlingarna
har hon kommit tvåa och trea.
Ingen annan av damerna
har haft så bra resultat hittills
i lika många tävlingar.
Nu får Anna Magnusson ha på sig
en gul väst när hon tävlar.
Det får bara den
som leder världscupen ha.
– Det här är en dröm
som går i uppfyllelse,
säger hon till SVT.
Anna Magnusson är 30 år.
Hon har varit med länge
och tävlat i skidskytte.
Men hon har aldrig varit
den största stjärnan i Sverige.
Det brukar systrarna
Elvira och Hanna Öberg vara.
Hittills i år har det
inte gått lika bra för dem.
De ligger på åttonde och elfte plats
i den totala världscupen.
Men fortfarande kan mycket hända.
Det är många tävlingar kvar
innan världscupen slutar i vår.
Anna Magnusson säger till SVT
att det är roligt att tävla
just nu.
– Det går otroligt bra nu.
Det känns bara så himla bra,
säger hon.
Nästa tävling i världscupen
är på torsdag den 18 december
i staden Grand Bornand
i landet Frankrike.
Anna Magnusson och
de andra svenska damerna
tävlar i sprint klockan 14.15.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
Världscupen i skidskytte
- Världscupen i skidskytte
är flera tävlingar under
vintern år 2025 och våren år 2026.
- Den som får bäst resultat
i tävlingarna sammanlagt
vinner världscupen.
- Just nu leder svenska
Anna Magnusson damernas världscup.
Maren Kirkeeide från Norge är tvåa.
Lou Jeanmonnot från Frankrike
är trea.
- Det har hittills varit
fem individuella tävlingar.
- Anna Magnusson har kommit
nia, trea, tvåa, trea och tvåa
i de tävlingarna.
Det är bäst resultat av alla hittills.
16 december 2025
