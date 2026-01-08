Sport
Nu startar världscupen i skidskytte igen. Foto: Matthias Schader/AP/TT
Norske Sivert Guttorm Bakken har dött. Foto: Geir Olsen/NTB/TT
Sorglig start för skidskyttet
Nu startar tävlingarna
i världscupen i skidskytte igen.
Det var en paus
över jul och nyår.
Men det blir en ovanlig start.
Många som tävlar
är ledsna efter att
en skidskytt från Norge
har dött.
Det var 27-årige
Sivert Guttorm Bakken.
Han hittades död
på sitt rum på ett hotell i Italien.
Det hände dagen före julafton.
Vännen och skidskytten
Jon-Olav Botn hittade honom.
Det är inte klart
varför Sivert Guttorm Bakken dog.
Men han hade på sig
en särskild mask över munnen.
Det är en mask
som idrottare kan ha
för att förbereda sig
på tävlingar högt upp i bergen.
Det är mindre syre i bergen.
Masken gör att idrottare
kan träna på
att få mindre syre
när de andas.
Då blir idrottarna inte bara
starkare och bättre
när de tävlar i bergen,
utan också i andra tävlingar.
Nu har Norge stoppat
sina idrottare att använda
en sådan mask.
En psykolog hjälper också
skidskyttarna.
Tävlingarna startar
på torsdagen i tyska Oberhof.
Herrarna tävlar i sprint
klockan 11.30.
Då ska de hylla
Sivert Guttorm Bakken.
Damerna tävlar i sprint
klockan 14.30.
Tävlingarna går att se
på SVT Play.
8 SIDOR/TT
De leder världscupen i skidskytte
Världscupen för herrar:
- Jon-Olav Botn från Norge
- Eric Perrot från Frankrike
- Tommaso Giacomel från Italien
- Sebastian Samuelsson från Sverige
Världscupen för damer:
- Lou Jeanmonnot från Frankrike
- Maren Kirkeeide från Norge
- Dorothea Wierer från Italien
- Anna Magnusson från Sverige
Världscupen håller på till den 22 mars.
8 januari 2026