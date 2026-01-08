Sorglig start för skidskyttet

Nu startar tävlingarna

i världscupen i skidskytte igen.

Det var en paus

över jul och nyår.

Men det blir en ovanlig start.

Många som tävlar

är ledsna efter att

en skidskytt från Norge

har dött.

Det var 27-årige

Sivert Guttorm Bakken.

Han hittades död

på sitt rum på ett hotell i Italien.

Det hände dagen före julafton.

Vännen och skidskytten

Jon-Olav Botn hittade honom.

Det är inte klart

varför Sivert Guttorm Bakken dog.

Men han hade på sig

en särskild mask över munnen.

Det är en mask

som idrottare kan ha

för att förbereda sig

på tävlingar högt upp i bergen.

Det är mindre syre i bergen.

Masken gör att idrottare

kan träna på

att få mindre syre

när de andas.

Då blir idrottarna inte bara

starkare och bättre

när de tävlar i bergen,

utan också i andra tävlingar.

Nu har Norge stoppat

sina idrottare att använda

en sådan mask.

En psykolog hjälper också

skidskyttarna.

Tävlingarna startar

på torsdagen i tyska Oberhof.

Herrarna tävlar i sprint

klockan 11.30.

Då ska de hylla

Sivert Guttorm Bakken.

Damerna tävlar i sprint

klockan 14.30.

Tävlingarna går att se

på SVT Play.

8 SIDOR/TT